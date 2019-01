Zoom sur Sartorius Stedim Biotech

On ne présente plus Sartorius Stedim Biotech, une success-story boursière qui a fait les beaux jours des gérants spécialisés dans les valeurs moyennes, même si l'entreprise créée à Aubagne à la fin des années 70 pèse désormais 8 milliards d'euros et aspire à l'échelon supérieur. Boursièrement parlant, "SSB" ressort en 1ère position des plus fortes hausses des 120 plus grandes valeurs parisiennes sur un an (tableau 1, source Bloomberg), comme nous venons de l'évoquer, mais c'est aussi le cas sur 10 ans (tableau 2, source Bloomberg). Sur 5 ans, les actionnaires se contentent d'une 3ème position sur 120, derrière Ubisoft et Trigano.

On peut ajouter que la société caracole aussi sur la plus haute marche du podium sur 15 ans, même si son existence sur le périmètre actuel ne remonte qu'à 2007. A l'époque, l'Allemand Sartorius et le Français Stedim décidèrent d'unir leurs activités biopharmaceutiques sur la base de 43 EUR par action Stedim. Sartorius AG reste à ce jour l'actionnaire de référence de SSB avec près des trois-quarts du capital, laissant un flottant de 25,7%. L'action Stedim, qui a servi de support à la transaction, est cotée depuis 1994. L'entreprise créée par Bernard Vallot et Bernard Lemaître, pionnière des poches médicales stériles, s'était introduite sur le Second Marché à 200 Francs pièce il y a 24 ans. Pour comparer les cours de 1994 et de 2007 à ceux d'aujourd'hui, rappelons qu'une division par six du nominal de l'action est intervenue en 2016. Hors ce splt, l'action coterait plus de 500 EUR à l'heure actuelle.



Les investisseurs de long terme peuvent donc se frotter les mains, mais les porteurs plus récents du titre aussi, hormis ceux qui sont entrés au cours des dernières semaines, après le pic touché au-dessus des 120 EUR en octobre. Toutefois, les fondamentaux de SSB paraissent toujours robustes. Le management a conduit une présentation investisseurs en novembre dernier, en fixant pour 2025 des objectifs ambitieux : 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et environ 840 millions d'euros d'Ebitda, contre 1,1 milliard d'euros et 298 millions d'euros respectivement en 2017.