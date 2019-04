Zur Rose : Croissance de 28 pour cent du groupe Zur Rose au premier trimestre 2019

Communiqué de presse

Croissance de 28 pour cent du groupe Zur Rose au premier trimestre 2019

- 45,9 pour cent de croissance du chiffre d'affaires en Allemagne en incluant medpex

- Solide progression du chiffre d'affaires en Suisse

- Succès du déploiement du modèle de place de marché en France

- Confirmation des prévisions de chiffre d'affaires sur toute l'année

Au premier trimestre 2019, le groupe Zur Rose a poursuivi sa croissance conformément au rythme prévu. En tenant compte du chiffre d'affaires de medpex, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 381,1 millions, soit une hausse de 28,1 pour cent. En Allemagne, le chiffre d'affaires a progressé de 45,9 pour cent en monnaie locale, passant à EUR 212,8 millions. Le principal moteur de la croissance a été le domaine des médicaments en vente libre, dans lequel les activités de vente à distance de medpex se sont développées de manière particulièrement satisfaisante, avec une augmentation de 21,4 pour cent. L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, les chiffres d'affaires réalisés par medpex au premier trimestre 2019 n'ont pas encore pu être consolidés.

En Suisse, en dépit des réductions de prix sur les médicaments imposées au plan réglementaire, Zur Rose est parvenu à augmenter son chiffre d'affaires de 3,6 pour cent à CHF 132,3 millions. Un aspect très important de ce développement positif est l'augmentation réjouissante du nombre de nouveaux clients de l'unité d'affaires Médecins. Dans le domaine B2C, les réductions de prix dues aux médicaments plus chers dans le domaine Specialty Care ont eu des effets plus importants que dans le domaine B2B.

Le modèle de place de marché a permis au groupe Zur Rose de compléter son modèle commercial sur le plan stratégique et de promouvoir avec succès son internationalisation sur les marchés européens de base. Dans le «reste de l'Europe», le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 7,1 millions, ce qui représente une augmentation de 40 pour cent et démontre tout le potentiel de ce modèle commercial. Après avoir fait l'acquisition de PromoFarma en Espagne en septembre 2018, le groupe a repris en février 2019 la place de marché française Doctipharma, qui sera intégrée à PromoFarma. Les préparatifs du déploiement pour le deuxième trimestre sont actuellement en cours en Italie, où le groupe devrait déjà nouer ses premiers partenariats avec des pharmacies.

Le groupe Zur Rose va axer son organisation par segments clientèle. Celle-ci ne se basera plus sur la distinction entre médicaments soumis à ordonnance et médicaments en vente libre, mais selon les modèles commerciaux B2C, Professional Services et place de marché, qui proposeront à chaque fois l'intégralité de l'assortiment de produits pharmaceutiques. La communication par segment à partir de l'exercice 2019 suit cette logique.

Sur la base des prévisions actuelles, la direction confirme ses orientations pour toute l'année 2019 pour le groupe d'entreprises et s'attend à un chiffre d'affaires d'environ CHF 1,6 milliard. Ceci correspond à une croissance de plus de 30 pour cent par comparaison avec l'exercice précédent, tout en s'efforçant de parvenir à un résultat équilibré au niveau du résultat EBITDA.

Chiffre d'affaires, en 1000 CHF (non vérifié) 1.1.-31.3.2019 1.1.-31.3.2018 Variation Groupe Zur Rose, medpex incl. 381 128 297 633 28,1% Groupe Zur Rose 327 058 297 633 9,9% En monnaie locale 11,5% Marchés Allemagne, medpex incl., en 1000 EUR 212 797 145 822 45,9% Allemagne, en 1000 EUR 165 012 145 822 13,2% Suisse 132 346 127 749 3,6% Reste de l'Europe, en 1000 EUR 7 064 - n.a. Modèles commerciaux B2C, medpex incl. 271 124 201 630 34,5% B2C 217 054 201 630 7,6% Professional Services 102 011 96 003 6,3% Place de marché 7 993 - n.a.

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

23 mai 2019 Assemblée générale

21 août 2019 Résultat semestriel 2019

23 octobre 2019 Q3/2019 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le groupe Zur Rose est présent à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris La société emploie plus de 1300 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 1207 millions de francs durant l'exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.