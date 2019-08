Zur Rose : Croissance de presque 30 pour cent du groupe Zur Rose au premier semestre 2019

Communiqué de presse

Croissance de presque 30 pour cent du groupe Zur Rose au premier semestre 2019

- Forte croissance en Allemagne qui confirme la position de leader sur le marché allemand

- Croissance du chiffre d'affaires en Suisse supérieure à l'évolution du marché

- Amélioration de la rentabilité par rapport à l'exercice précédent

- Accélération de l'intégration: cessation de l'activité du site apo-rot à Hambourg

- Loi sur l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne entrée en vigueur le 16 août 2019

- Fin des débats sur la vente par correspondance de Rx

- Confirmation des objectifs pour 2022

Au premier semestre 2019, le groupe Zur Rose a poursuivi sa croissance conformément au rythme prévu. En tenant compte du chiffre d'affaires de medpex, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 771,8 millions, soit une hausse de 28,1 pour cent par comparaison avec la période correspondante de l'exercice précédent. Par rapport au premier trimestre 2019, une légère accélération de la croissance a pu être atteinte malgré une concurrence féroce sur les prix. Sans tenir compte de medpex, les ventes ont progressé de 12,9 pour cent en monnaie locale[1]. Le groupe a ainsi pu largement consolider sa position de première pharmacie de vente à distance en Europe. La marge EBITDA s'est améliorée, passant de moins 1,5 à moins 0,4 pour cent.

Croissance significative sur le marché de base Allemagne

En Allemagne, le chiffre d'affaires du groupe Zur Rose a augmenté, medpex inclus, de 46,2 pour cent en monnaie locale, soit 41,1 pour cent pour atteindre CHF 480,6 millions. Afin de pouvoir traiter l'augmentation de volume, l'aménagement intérieur et la mise en place des installations sont actuellement lancés dans la nouvelle halle de l'extension logistique à Heerlen qui a été achevée en août 2019, dans le respect du budget et des délais prévus. Afin de bénéficier d'une meilleure efficacité, une étude est actuellement en cours pour déterminer si les activités logistiques d'autres sociétés pourraient être délocalisées à Heerlen dès 2020, par conséquent plus tôt que prévu. Le groupe s'attend à une mise en service totale et complète du nouveau centre de distribution à courant 2021, comme planifié.

Dans le cadre de l'intégration d'apo-rot, l'étape suivante doit être le regroupement des domaines Marketing, Service et Informatique à Heerlen afin de produire des synergies supplémentaires. Dans ce contexte, le site apo-rot Service GmbH de Hambourg, où actuellement ces tâches sont effectuées par une équipe d'environ 80 collaborateurs, sera fermé au 31 décembre 2019. De sa propre initiative et afin d'assumer sa responsabilité sociale, apo-rot Service GmbH a développé des solutions durables au plan social sous la forme d'indemnités de licenciement qui prennent en compte de manière adaptée les intérêts des collaborateurs.

Croissance continue en Suisse

En Suisse, en dépit des réductions de prix sur les médicaments de 4 pour cent (IQVIA, valeur départ usine) imposées au plan réglementaire par rapport à la même période de l'exercice précédent, Zur Rose a augmenté son chiffre d'affaires de 4,3 pour cent, pour atteindre CHF 273,3 millions, et a connu ainsi une croissance plus rapide que le marché. L'un des facteurs majeurs a de nouveau été l'unité d'affaires Médecins. Au premier semestre, Zur Rose est parvenu à augmenter sa part de marché dans ce domaine de 24,5 à 25,2 pour cent. Dans le domaine B2C, l'unité d'affaires classique Retail et la vente sur place ont connu un développement réjouissant. Le succès connu par l'unité B2C a toutefois été entravé par des baisses des prix, notamment concernant les médicaments de prix supérieur et les changements de traitement dans le domaine Specialty Care. Comme communiqué déjà en juin, Migros et Zur Rose intensifient leurs coopérations existantes dans les domaines Pharmacies shop-in-shop, Boutique en ligne, et Développement de modèles innovants dans le domaine de l'approvisionnement intégré.

Expansion en progression sur les marchés européens de base

Suite à l'acquisition de l'espagnol PromoPharma en septembre 2018, le groupe Zur Rose est parvenu à compléter son modèle d'affaires par ce modèle de place de marché à faible intensité de capital. Avec la reprise de la place de marché française Doctipharma, qui a été entre-temps intégrée, et l'admission de nouvelles pharmacies partenaires en France et en Italie, le groupe poursuit systématiquement le développement de son modèle d'affaires sur les marchés de base européens. Pour ce segment, il a réalisé dans le «Rest of Europe» une croissance du chiffre d'affaires de 34,5 pour cent, pour atteindre CHF 17,9 millions. Le nombre de pharmacies partenaires liées à la place de marché a dépassé la barre des 750, pour une offre totale de plus de 110 000 produits.

Des effets exceptionnels marquent l'évolution du résultat

Le résultat du premier semestre 2019 a été influencé par différents effets exceptionnels. Dans le cadre de l'intégration d'apo-rot à Heerlen, l'élargissement de la gamme et la gestion des paquets, dont le nombre a augmenté de 22 pour cent, ont rendu l'ensemble de l'organisation plus complexe et conduit à un passage en rythme trois-huit en remplacement du rythme deux-huit. Cette modification devrait perdurer jusqu'à la mise en service du nouveau centre de distribution. Ces facteurs ont des répercussions sur les coûts. Les dépenses se répercutent en outre sur le résultat au profit de la poursuite de l'internationalisation. En revanche, les coûts liés au earn-out lors de l'achat de medpex ont été inférieurs aux prévisions en raison d'une concurrence féroce sur les prix dans le domaine OTC en Allemagne. En tenant compte de tous les effets exceptionnels, le résultat d'exploitation (EBITDA) s'est amélioré, passant de moins CHF 9,0 millions à moins CHF 2,5 millions, tout comme la marge EBITDA qui est passée de moins 1,5 pour cent à moins 0,4 pour cent. Le résultat de l'entreprise s'établit à moins CHF 17,1 millions (exercice précédent: moins CHF 17,6 millions). La marge du résultat de l'entreprise s'est améliorée, passant de moins 2,9 à moins 2,6 pour cent.

Accélération du développement de l'eHealth en Allemagne par l'intermédiaire des initiatives législatives

En Allemagne, la Loi pour plus de sécurité dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques (GSAV) est entrée en vigueur le 16 août 2019, symbolisant l'entrée de plain-pied du pays dans la mise en œuvre opérationnelle de l'ordonnance électronique. L'introduction officielle sur l'ensemble du territoire allemand est prévue pour mi-2020. Les patients n'auront ainsi plus à envoyer par voie postale leur ordonnance aux pharmacies de vente à distance, procédure qui se révélait coûteuse. En tant que plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe, le groupe Zur Rose va mettre à profit ce tournant pour son modèle d'affaires. Il attend pour les années à venir une augmentation significative de la part de marché de la vente à distance de médicaments soumis à ordonnance, part qui ne s'élève actuellement qu'à 1,3 pour cent. Suite à la reprise intégrale de la joint venture Ehealth-Tec, une petite entreprise active dans le domaine des solutions numériques pour le secteur de la santé, le groupe joue un rôle de pionnier en tant que fournisseur de système pour les solutions d'ordonnance électronique sur le marché allemand. Dans le cadre de partenariats stratégiques, Ehealth-Tec met d'ores et déjà en pratique ses premiers projets pilotes liés à l'ordonnance électronique en coopération avec des assurances-maladie, le projet Smart-Home de la caisse maladie AOK de Saxe-Anhalt et du groupe immobilier WGF, mais bientôt aussi avec l'association faîtières des médecins spécialistes allemands (SpiFa). Le savoir-faire technique acquis au fil des ans constitue un autre élément majeur dans le développement de l'écosystème de santé de Zur Rose.

Le gouvernement fédéral a voté en juillet 2019 une proposition de loi visant à renforcer la position des pharmacies vendant sur place. Le projet qui devait interdire la vente à distance de médicaments soumis à ordonnance est ainsi définitivement enterré. Le ministre fédéral de la santé va proposer à la Commission européenne de voter l'interdiction, prévue dans cette proposition, pour les pharmacies de vente à distance non membres de l'UE d'accorder des bonus de patient. Le groupe Zur Rose continue de considérer que ce projet de loi est contraire au droit européen et qu'il s'oppose au jugement de la Cour de justice européenne de 2016. D'autres articles de la loi sur le renforcement des pharmacies ont un effet positif sur la vente à distance, comme l'ordonnance renouvelable. À l'avenir, les médecins pourront établir des ordonnances permettant de se voir délivrer le médicament jusqu'à trois fois, ce qui facilitera considérablement l'approvisionnement en médicaments pour les assurés souffrant d'une pathologie chronique.

Perspectives

Les évolutions actuelles du marché constituent une dynamique forte profitable au modèle d'affaires du groupe Zur Rose. La direction confirme le chiffre d'affaires attendu pour l'ensemble de l'année 2019 ainsi que les objectifs fixés pour 2022. En tenant compte des ventes de medpex, le groupe Zur Rose espère un chiffre d'affaires d'environ CHF 1,6 milliard, soit une croissance de plus de 30 pour cent par comparaison avec l'exercice précédent. En tenant compte de tous les effets exceptionnels, le groupe envisage un résultat équilibré au niveau du EBITDA, mais au moins la marge EBITDA atteinte en 2018 (moins 1,0 pour cent). Compte tenu de l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne, la direction confirme ses prévisions pour 2022: le groupe Zur Rose vise de doubler le chiffre d'affaires atteint en 2018. Conformément aux communications précédentes, la marge visée pour l'EBITDA pour l'année 2022 demeure aux alentours de 5 à 6 pour cent, soit entre CHF 120 millions et CHF 150 millions.

Chiffre d'affaires, en 1000 CHF (non vérifié) 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 Variation Groupe Zur Rose, medpex incl. 771 807 602 706 28,1% Groupe Zur Rose 668 360 602 706 10,9% En monnaie locale 12,9% Marchés Allemagne, medpex incl. 480 620 340 585 41,1% Allemagne, medpex incl., en 1000 EUR 46,2% Allemagne 377 174 340 585 10,7% Allemagne, en 1000 EUR 14,7% Suisse 273 330 262 121 4,3% Reste de l'Europe 17 857 - n.a. Modèles commerciaux B2C, medpex incl. 543 279 406 194 33,7% B2C 439 832 406 194 8,3% Professional Services 210 671 196 512 7,2% Marketplace 17 857 - n.a.

Chiffres-clés, en 1000 CHF (non vérifié) 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 Variation Résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement (EBITDA) -2 456 -8 960 72,6% en % du chiffre d'affaires -0,4% -1,5% Résultat d'exploitation (EBIT) -17 084 -16 709 -2,2% en % du chiffre d'affaires -2,6% -2,8% Résultat de l'entreprise -17 085 -17 594 2,9% en % du chiffre d'affaires -2,6% -2,9%

30.6.2019 31.12.2018 Variation Fonds propres 445 281 443 606 0,4% en % du total du bilan 54,6% 61,1%

[1] L'activité de vente à distance n'étant pas encore dissociée, les chiffres d'affaires réalisés par medpex au premier semestre 2019 n'ont pas encore pu être consolidés.