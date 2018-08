EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Mot-clé(s) : Expansion

Zur Rose Group AG: Reprise de la plateforme place de marché espagnole Promofarma



02.08.2018 / 06:45





Communiqué de presse

Zur Rose renforce sa stratégie d'internationalisation

Reprise de la plateforme place de marché espagnole Promofarma

- Internationalisation grâce à l'acquisition de la place de marché leader en Espagne pour les produits en vente libre habituellement vendus en pharmacie

- Développement des compétences technologiques avec Next Level Technologie

- Étape significative pour le renforcement de la position de leader sur le marché européen

- Plateforme place de marché pour l'intégration rapide de nouveaux marchés et le développement des activités de commerce en ligne de Zur Rose sur les marchés existants

Le groupe Zur Rose acquiert Promofarma, la place de marché e-commerce basée à Barcelone et leader en Espagne pour les produits des domaines de la santé, de la cosmétique et des soins pour le corps habituellement vendus en pharmacie. Cette étape de son internationalisation lui permet dans le même temps de développer ses compétences technologiques dans l'un des cinq plus grands centres de technologie et d'innovation d'Europe. Promofarma est un tremplin pour l'expansion à l'international du groupe Zur Rose, tant sur le plan transfrontalier qu'à travers l'admission de nouveaux partenaires dans d'autres pays, dans le cadre d'un modèle commercial rentable.

Fondée en 2012, Promofarma est une place de marché e-commerce qui met en relation les consommateurs avec des fournisseurs de produits des domaines de la santé, de la beauté et des soins pour le corps. Sur sa plateforme, elle commercialise plus de 50 000 produits d'environ 3 500 marques préparés et expédiés par plus de 500 partenaires, en particulier des pharmacies, mais également des fabricants de produits pharmaceutiques. L'entreprise en forte croissance a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 19 millions d'euros, soit une augmentation de 50 pour cent par rapport à 2016. Cette croissance importante se poursuit également en 2018. Le marché global pour ce segment de marchandises assez peu réglementé se monte en Espagne à environ 8 milliards d'euros et à environ 100 milliards d'euros en Europe. Promofarma a initié son expansion internationale en 2018 et elle est déjà active dans 20 pays d'Europe grâce à ses activités transfrontalières dans le domaine du e-commerce. David Masó et Adrià Carulla, les fondateurs de Promofarma, nous le confient: «Nous avons fondé Promofarma en tant que plateforme et entreprise technologique afin d'offrir la meilleure expérience shopping en ligne au plan européen et de permettre aux pharmacies indépendantes d'accéder au secteur du commerce en ligne de manière profitable. En tant que place de marché e-commerce, nous ambitionnons de partager avec le groupe Zur Rose la position de leader sur le marché européen.»

Avec l'acquisition de Promofarma, le groupe Zur Rose approfondit sa propre transformation numérique et la diversification de ses activités. En pénétrant sur le marché espagnol, le groupe renforce son positionnement de leader sur le marché européen et crée les conditions nécessaires à sa croissance future. Pour Walter Oberhänsli, CEO du groupe Zur Rose: «Avec Promofarma, outre le leader du marché e-commerce espagnol pour les produits en vente libre habituellement vendus en pharmacie, nous faisons aussi l'acquisition d'une plateforme technologique avec laquelle nous poursuivons notre expansion internationale et nous développons un nouveau modèle commercial basé sur des partenariats dans toute l'Europe.»

Le closing est attendu pour la mi-septembre 2018. Il a été convenu de garder le silence sur les aspects financiers de la transaction.

Promofarma

Promofarma a développé un modèle de place de marché vertical unique basé sur des pharmacies sélectionnées et bénéficiant d'un potentiel d'expansion à l'international. Il propose en un seul lieu plus de 50 000 produits des domaines de la santé, de la beauté et des soins pour le corps à un prix concurrentiel, avec livraison le lendemain et sans entreposage propre.

En faisant appel aux technologies les plus modernes, Promofarma permet aux pharmacies classiques vendant sur place et aux autres partenaires d'accéder au commerce en ligne rapidement et en investissant peu. En tant que place de marché, Promofarma prend en charge toutes les tâches numériques requises. Il s'agit notamment de la boutique et du marketing en ligne et de la gestion du processus de paiement par les consommateurs. Le client commande ses produits sur la boutique en ligne de Promofarma et la plateforme attribue automatiquement la demande du client à l'une des pharmacies partenaires. Cette combinaison offre aux consommateurs une véritable plus-value: l'accès à la plus importante offre de produits d'Espagne à des prix attractifs.

Avec cette plateforme qu'elle a elle-même développée, Promofarma a redéfini le marché de la pharmacie en Espagne. Cette solution technologique ultramoderne repose sur une architecture informatique microservice destinée à l'exécution simultanée des processus les plus divers. Elle offre une très grande flexibilité et une vitesse de réaction en temps réel aux autres produits et services numériques au moyen d'interfaces standardisées.

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose, entreprise suisse comprenant les marques Zur Rose et DocMorris, est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, elle contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l'élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d'accroître l'efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l'exigence d'un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le siège opérationnel du groupe Zur Rose se situe à Frauenfeld, d'où le marché suisse est approvisionné. Les clients situés en Allemagne et en Autriche sont principalement approvisionnés depuis Heerlen (HL). Le groupe détient en outre une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Le groupe Zur Rose emploie plus de 1000 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 983 millions de francs durant l'exercice 2017.

Les actions de Zur Rose Group AG (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE») sont cotées à la SIX Swiss Exchange. L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.