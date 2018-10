Zur Rose Group AG: reprise des activités e-commerce d'apo-rot conclue avec succès

Communiqué de presse

Groupe Zur Rose: reprise des activités e-commerce d'apo-rot conclue avec succès

Le groupe Zur Rose a finalisé avec succès la reprise des activités e-commerce d'apo-rot. Avec cette étape, le groupe poursuit la consolidation du plus grand marché européen de vente par correspondance, l'Allemagne, et renforce par conséquent sa position de leader en Europe.

