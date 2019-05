Zur Rose : Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

Communiqué de presse

Assemblée générale 2019

Les actionnaires de Zur Rose approuvent toutes les propositions du conseil d'administration

Lors de la 26e assemblée générale ordinaire de Zur Rose Group AG du 23 mai 2019, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration, à savoir le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes du groupe pour 2018, ainsi que l'utilisation des bénéfices du bilan. Ils ont également donné quitus au conseil d'administration et à la direction du groupe pour leur activité au cours de l'année sous revue. Les actionnaires ont renouvelé leur confiance pour un an à Ernst & Young AG de Zurich comme organe de révision et au cabinet Fürer Partner Advocaten de Frauenfeld en tant que représentant indépendant pour l'exercice de leur droit de vote.

En outre, l'assemblée générale a approuvé l'augmentation du capital-actions conditionnel lié aux participations des collaborateurs ainsi que la constitution du capital conditionnel pour des financements. Une augmentation de capital ordinaire sous forme de conversion des réserves issues d'apports de capital existantes a également été décidée (augmentation de la valeur nominale).

Le Prof. Stefan Feuerstein, président du conseil d'administration, ainsi que le Prof. Dr Volker Amelung, Walter Oberhänsli et le Dr Thomas Schneider, membres du conseil d'administration se présentant à leur réélection, ont été à nouveau désignés pour un nouveau mandat d'un an. Le Dr Heinz O. Baumgartner et Vanessa Frey n'étaient pas candidats à leur réélection. L'assemblée générale a désigné Tobias Hartmann, le Dr Christian Mielsch et Florian Seubert comme nouveaux membres du conseil d'administration, qui se compose désormais de sept membres. Le Prof. Stefan Feuerstein et le Dr Thomas Schneider ont été réélus au sein du comité des rémunérations et Florian Seubert en a été désigné nouveau membre.

L'assemblée générale a accepté les montants maximaux demandés pour la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Le rapport sur les rémunérations pour l'exercice 2018 a en outre été approuvé sous forme de vote consultatif.

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 58 810 11 49

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: media@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Calendrier financier

21 août 2019 Résultat semestriel 2019

23 octobre 2019 Q3/2019 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose est la plus grande pharmacie de vente en ligne d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Avec son modèle commercial, il offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue ainsi à la réduction des dépenses de santé. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant des services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments et par son positionnement actif en tant que plateforme de santé globale intégrée. La création de valeur ajoutée et l'orientation patient très marquée font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le groupe Zur Rose est présent à l'international avec des marques fortes, notamment en Allemagne avec la célèbre marque de pharmacie DocMorris La société emploie plus de 1300 collaborateurs sur différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 1207 millions de francs durant l'exercice 2018. Les actions de Zur Rose Group AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE»). L'emprunt d'entreprise de plus de 115 millions de francs émis en juillet 2018 est également coté à la SIX Swiss Exchange (n de valeur 42146044, ISIN CH0421460442, ticker «ZRO18»). Plus d'informations sur zurrosegroup.com.