EQS-News: Zur Rose Suisse AG / Mot-clé(s) : Coopération

Zur Rose et la Fédération suisse des aveugles et malvoyants simplifient la prise des médicaments des personnes en situation de handicap visuel



16.12.2021 / 07:00





Frauenfeld et Berne, le 16 décembre 2021



Communiqué de presse

Zur Rose et la Fédération suisse des aveugles et malvoyants simplifient la prise des médicaments des personnes en situation de handicap visuel



Une prise correcte des médicaments est décisive pour la réussite d'un traitement. En particulier, la prise concomitante de différents médicaments représente souvent un véritable défi. C'est pourquoi, en collaboration avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), Zur Rose adapte sa boîte à médicaments, qui propose des médicaments triés et emballés individuellement, aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap visuel et rend les informations sur les médicaments accessibles sans restriction. Ceci renforce la sécurité de la médication et permet aux personnes concernées de gérer en toute autonomie la prise de leurs médicaments.



En Suisse, quelque 377 000 personnes vivent avec un handicap visuel. Pour elles, la prise de médicaments représente souvent un véritable défi, surtout lorsque plusieurs médicaments doivent être pris en même temps. Elles sont le plus souvent tributaires de l'aide apportée par des personnes voyantes pour la préparation correcte de leurs médicaments. En collaboration avec la FSA, la pharmacie en ligne Zur Rose a adapté sa boîte Dailymed avec conditionnement individuel aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap visuel.

Police de caractères contrastée et code QR

Sur base d'une prescription médicale, la boîte personnalisée Dailymed fournit les médicaments à prendre sous forme de petits sachets individuels organisés en fonction de l'heure de prise. Afin de permettre également aux personnes en situation de handicap visuel d'accéder sans restriction aux informations importantes pour le traitement, un code QR pouvant facilement être scanné avec un smartphone a été ajouté sur les sachets. Ceci permet alors au système de sortie vocale intégré au smartphone de lire à haute voix les informations stockées sous forme de texte. Pour une meilleure lisibilité, la police des caractères figurant sur les sachets a aussi été adaptée et le contraste augmenté. En outre, les sachets sont dotés d'une perforation spéciale qui facilite la prise en main et l'ouverture.

La collaboration avec des experts de la FSA et les retours de personnes en situation de handicap visuel ayant testé le produit ont été déterminants pour l'adaptation des boîtes à médicaments aux besoins de ces dernières. Une personne aveugle ayant participé au test nous fait part de son expérience: «Maintenant, je peux prendre mes médicaments sans devoir demander de l'aide. Pour moi, c'est un pas supplémentaire vers l'autonomie.»

Emanuel Lorini, directeur de Zur Rose Suisse, s'en réjouit: «Une prise de médicaments correcte en toute sécurité est décisive pour le succès de la thérapie. Nous nous félicitons que le code QR présent sur nos boîtes Dailymed nous permette maintenant de fournir un accès sans restriction aux informations concernant la médication et d'aider les personnes en situation de handicap visuel lors de la prise de leurs médicaments.»

Les deux partenaires vont également adapter les informations figurant sur les emballages des médicaments. Grâce à une partie des recettes de la vente de ces boîtes à médicaments spécialement développées, Zur Rose soutient des projets de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants visant à faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap visuel.

Contact:



Zur Rose:

Pascale Ineichen, Responsable Communication Zur Rose Suisse SA

Ligne directe +41 52 724 08 18 | E-mail media@zurrose.com

Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA:

Daniela Moser, Défense des intérêts FSA

Ligne directe +41 31 390 88 61 | E-mail daniela.moser@sbv-fsa.ch

Zur Rose Suisse

Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group SA, est l'une des principales pharmacies de vente par correspondance et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Grâce à son modèle commercial, Zur Rose offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix. Il se distingue en outre par sa volonté de développement constant de services de santé numériques et en tant que fournisseur de technologie dans le domaine des plateformes.

Le group Zur Rose renforce activement son positionnement en tant que prestataire complet de services de santé. La priorité est donnée au développement d'un écosystème de santé permettant aux fournisseurs qualifiés de travailler en réseau avec des produits, des prestations de services et des services numériques. La prestation de

Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients. Zur Rose souhaite ainsi créer un monde dans lequel les personnes pourront gérer leur propre santé d'un simple clic. Plus d'informations sur zurrose.ch et zurrosegroup.com.

Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants FSA est l'organisation nationale d'entraide consacrée au handicap de la vue. Elle épaule depuis 1911 les personnes aveugles et malvoyantes afin qu'elles puissent mener une vie autonome et harmonieuse dans le monde du travail et au sein de la société. Pour y parvenir, la FSA mise sur le conseil, la formation et la promotion des technologies novatrices ainsi que sur l'information et la sensibilisation du public. Plus d'informations sur sbv-fsa.ch/fr.





Boîte Dailymed pour les personnes en situation de handicap visuel