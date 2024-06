Zurich (awp/ats) - Zurich est candidate à l'organisation du Concours Eurovision de la chanson (ESC) en mai 2025. Sa municipalité l'a communiqué jeudi. La ville la plus peuplée de Suisse rejoint ainsi Genève, Bâle et Berne/Bienne parmi les prétendantes officielles.

L'ESC 2025 offre à Zurich l'opportunité de se présenter en tant que ville de culture, ouverte au monde et comme destination touristique attrayante, écrit l'exécutif municipal pour étayer sa décision. "Zurich est aussi multicolore, vivante et multiple" que l'Eurovision, souligne sa maire Corine Mauch (PS), citée dans le communiqué. Ce mégaprojet correspond donc à la ville qui veut et peut l'organiser.

Au Hallenstadion et au bord du lac

La candidature zurichoise dispose de l'infrastructure adaptée et de sites attrayants, écrit la ville. Elle mise sur plusieurs sites de festivités, comme l'exige l'Union européenne de radio-télévision (UER). Le concours entant que tel aurait lieu au Hallenstadion, la plus grande arène couverte de Suisse avec une capacité de 15'000 spectateurs.

Les halles de foire voisines offrent, elles, suffisamment de place pour les espaces nécessaires à la télévision et aux médias. Le "village de l'Eurovision" serait installé dans le parc de la Landiwiese, sur la rive gauche du lac. Il doit accueillir des concerts, des public viewings et d'autres événements officiels.

La Maison des congrès, située également au bord de la rade, serait le lieu d'autres événements officiels de l'ESC.

Retombées économiques et image positive

La ville de Zurich s'attend à des retombées importantes en cas d'organisation du Concours Eurovision sur son sol. L'événement est suivi par plus de 180 millions de téléspectateurs et de nombreux fans venus du monde entier font chaque année le déplacement, souligne la municipalité.

"On peut considérer que la ville de Zurich profiterait d'une image positive à long terme grâce à l'Eurovision et que la plus-value économique locale atteindrait le double de l'investissement financier engagé", évalue l'exécutif. Deux postulats approuvés par le parlement communal soutiennent la démarche en ce sens.

Vingt millions de la ville, cinq du canton

La municipalité lui soumet désormais un crédit cadre de 20 millions de francs suisses pour contribuer aux frais de planification et d'organisation. Ce crédit sera délivré si la SSR et l'Union européenne de radio-télévision (UER) portent leur choix sur Zurich. Le gouvernement cantonal zurichois salue la décision de la ville et soumet au Grand Conseil une contribution de soutien de 5 millions de francs suisses.

La candidature zurichoise a été élaborée en collaboration avec Zurich Tourisme, la société Hallenstadion SA, le groupe MCH Foire Suisse et la Maison des congrès.

Les autres villes ayant annoncé le dépôt d'une candidature sont Genève, Bâle et le duo composé de Berne et Bienne, cité d'origine de Nemo, vainqueur de l'Eurovision Song Contest 2024. La SSR prendra sa décision à la fin août en consultation avec l'UER. Les deux organes étudient les dossiers et effectuent des visites sur place d'ici-là.

ats/ck