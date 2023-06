Dans des marchés actions qui n'ont plus peur de grand-chose - ce qui est peut-être un "drapeau rouge" agité devant les yeux des investisseurs - l'actualité tourne toujours autour des mêmes choses : politique monétaire à géométrie variable et alerte-disparition sur la croissance chinoise. Avec une pointe de bitcoin et de VIX dedans.

Bon ben je crois que c'est clair, les marchés américains ne baissent plus. Même quand ils font mine de le faire, les investisseurs trouvent la ressource nécessaire pour sauver la situation in extremis. C'était le cas hier soir quand le Nasdaq est revenu au forceps dans le vert en fin de séance, pour grappiller 0,01%. Côté Dow Jones, c'était +0,03%. Un peu plus tôt l'Euro Stoxx 50 avait bouclé à +0,05%. Ces variations sont anecdotiques évidemment, mais elles illustrent une certaine forme de stoïcisme des investisseurs face à un contexte économique qui reste peu enthousiasmant. Il ne se passe tellement rien que l'indice de volatilité VIX, surnommé affectueusement "indice de la peur", a décidé d'entrer en hibernation. Il est passé sous la barre des 14 points. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais imaginez que ça se situe à un niveau de tension compris entre la palourde énervée et le chaton qui fait la sieste. L'indice n'était plus descendu aussi bas depuis la Saint-Valentin 2020. Je pourrais jouer les oiseaux de mauvais augure en rappelant que c'était une semaine avant que le monde ne comprenne que le Covid-19 n'avait pas l'intention de rester enfermé dans les frontières chinoises. Un mois plus tard, le VIX dépassait 66 points, ce qui ne s'était produit qu'à une seule reprise au cours des 20 dernières années, en 2008.

Ce niveau plancher du VIX s'explique essentiellement par une actualité économique et politique assez heurtée mais finalement cantonnée dans le domaine du prévisible. Les économies occidentales sont chahutées mais il n'y a pas de désastre à ce stade. Le conflit russo-ukrainien est âpre mais le rapport de forces est en ligne avec ce qui était prévu. Les relations sino-américaines sont tendues mais les deux camps essaient d'arrondir les angles à cause de l'interdépendance économique des deux pays. Les flambées constatées sur les prix de l'énergie et des matières premières se sont résorbées. Et les résultats des entreprises tiennent le choc, même si certains prévisionnistes pronostiquent une période de disette. En gros, aucune des catastrophes promises ne s'est vraiment matérialisée, en tout cas à ce stade : on reste dans le tiède. Au-delà de ça, les investisseurs ont désormais intégré la brutale remontée des taux des banques centrales et ont l'air d'avoir appris à vivre avec cet environnement. Ils gardent bien sûr dans un coin de la tête la conviction que la Fed jouera les sauveuses en dernier recours en cas de coup dur, ce qui reste à ce jour le meilleur des garde-fous.

Il y a quand même quelques petits gisements d'émotions sur les marchés, en dehors de l'émotion artificielle de l'intelligence. Par exemple, il s'est passé un drôle de truc hier sur le marché des cryptomonnaies. Le bitcoin a fortement rebondi après avoir plongé à l'annonce des enquêtes sur la SEC visant Binance et Coinbase. Les bons connaisseurs du secteur évoquent un "saut vers la qualité" profitant aux cryptomonnaies bien installées dans le paysage et réputées "sérieuses". La croisade tardive du régulateur américain cible en effet les plateformes d'échanges et est perçue comme une démarche d'assainissement dans le Far-West des cryptoactifs farfelus.

Parmi les choses qui ne changent pas tellement en revanche depuis plusieurs mois, à chaque jour sa petite déception sur l'économie chinoise. Cette fois, ce sont des chiffres du commerce extérieur déprimants en mai qui font jaser. Les exportations chinoises ont chuté de 7,5% sur un an, ramenant l'excédent commercial au plancher de 13 mois. Les importations sont ressorties un peu moins dégradées que prévu, mais elles restent en forte baisse en glissement annuel. En plus d'être un peu minables, ces données posent quand même quelques questions sur le modèle chinois ou la fiabilité des chiffres. En tout cas, elles montrent que le coup d'accélérateur attendu de la fin des mesures zéro-covid à la fin de l'automne n'a pas duré bien longtemps. Pour autant, les financiers continuent à se raccrocher au principe occidental "Mauvaise nouvelle ? Bonne Nouvelle ! ". En effet, l'accumulation de performances économiques médiocres devrait, pense-t-on, forcer Pékin à prendre des mesures de relance. Des rumeurs diverses et variées circulent en ce sens. Le premier frémissement a eu lieu hier lorsque les autorités ont demandé aux banques de réduire leurs taux de dépôts pour injecter davantage d'argent frais dans l'économie. Il se dit dans les milieux autorisés que la banque centrale chinoise pourrait réduire son taux directeur à un an dans les jours qui viennent.

Du côté de l'Asie-Pacifique, le Japon a fini par baisser, notamment sous le coup d'un regain de vigueur du yen. Le Nikkei 225 cède près de 1% après quatre séances de gains solides. Hong Kong progresse de 1%, pendant que le Nifty indien, avec une hausse de 0,4%, tutoie à nouveau ses records. En Australie, l'ASX termine la séance en très légère hausse. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers ce matin. Le CAC40 perdait 0,2% à 7194 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) et la décision de politique monétaire de la Banque du Canada (16h00) occupent le terrain aujourd'hui. Tout l'agenda ici. Ce matin, l'Australie a annoncé une croissance de son PIB légèrement inférieure aux prévisions au T1, à 0,2%. En Chine, les exportations de mai sont très décevantes, mais les importations se contractent un peu moins que prévu.

L'euro repasse sous la barre de 1,07 USD. L'once d'or varie peu à 1961 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 76 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,54 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se détend à 3,66%. Le bitcoin est nerveux, à 26 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aurubis : Baader Helvea passe d'accumuler à acheter en visant 110 EUR.

Barry Callebaut : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2500 à 2400 CHF.

Clariant : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 17,40 à 16,50 CHF.

Croda : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 7200 GBp.

Deutsche Börse : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 189 à 188 EUR.

Do & Co : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 60 à 150 EUR.

Focus et Fountaine Pajot entrent dans la sélection High Five de Portzamparc de juin, Lacroix et Akwel

Fraport : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 39 EUR.

Givaudan : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 2850 à 2800 CHF.

KBC : AlphaValue passe d'accumuler à alléger en visant 64,30 EUR.

Groupe Bruxelles Lambert : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 108 EUR.

Legrand : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 100,60 à 100 EUR.

Norma : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 37 à 25 EUR.

OVS : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 3,10 EUR.

Partners Group : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1060 à 1020 CHF.

Pets at Home : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 430 à 460 GBp.

SSP : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 325 340 GBp.

Symrise : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 117 à 115 EUR.

Viaplay : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 95 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis examine une proposition de subvention du gouvernement canadien pour un projet d'usine de batteries de 4,1 Md$.

STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics vont faire progresser l'écosystème du carbure de silicium en Chine.

Edenred émet des obligations en deux tranches pour un montant total de 1,2 Md€, à 3,625% sur 3,5 et 8 ans.

Atos tient une journée investisseurs pour sa branche infogérance, baptisée "Tech Foundations", dont les objectifs sont relevés à moyen terme.

Euroapi compte investir 50 M€ sur son site de Budapest.

Gaztransport & Technigaz signe un contrat avec Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.

Sword vend AAA et entend embrasser l'essor de l'IA.

Kalray met en fabrication son nouveau processeur DPU Coolidge2, optimisé pour l'IA et le traitement intensif des données.

Une OPA simplifiée à 7 EUR l'action vise Keyrus.

Cegedim Insurance Solutions déploie l'offre TP Santé chez la Mutuelle Ociane Matmut.

Onxeo change de nom et devient Valerio Therapeutics.

Lexibook a conclu avec Viacom International et Warner l’extension de ses contrats de licences européens pour les territoires de ventes américain et canadien.

Theranexus et BBDF obtiennent l'avis positif de l'EMA sur le design de la phase III de Batten-1 dans la maladie de Batten CLN, avec des recrutements prévus d'ici la fin de l'année.

Akkadian suggère à Erytech une stratégie alternative à sa fusion avec Pherecydes.

Diagnostic Medical Systems émet des BSA aux profit de ses actionnaires.

Sercel (CGG) livre un système 508XT supplémentaire pour des études Sismiques à grande échelle en Afrique du Nord.

Claranova négocie la vente de certains actifs non-stratégiques d'Avanquest en Europe (Micro-Application et distribution de logiciels tiers) totalisant 12 M$ de revenus annuels.

Elles ont publié / Elles doivent publier : SII, Abeo…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Inditex améliore nettement ses résultats trimestriels grâce à des ventes en hausse de 13%.

Boeing confronté à de nouveaux retards sur le B787 après la découverte d'un nouveau problème.

L'administrateur délégué de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, estime que l'indépendance du fabricant italien de pneus est menacée par l'influence grandissante de son actionnaire chinois Sinochem.

Shell et Repsol font l'objet d'une interdiction de publicité pour écoblanchiment au Royaume-Uni.

Merck a saisi mardi la justice pour contester au gouvernement américain la possibilité de négocier directement le prix des médicaments avec les groupes pharmaceutiques.

Un groupe d'investisseurs souhaite des changements chez le bookmaker 888 Holdings.

Les Etats-Unis confirment que les Tesla Model 3 bénéficient d'un crédit d'impôt de 7 500 USD. Par ailleurs, la justice américaine confirme la décision en faveur de Musk dans l'affaire Tesla-SolarCity.

La fintech Tingo secouée par Hindenburg Research.

Intuit lance un système d'exploitation d'intelligence artificielle générative.

Barclays cherche à vendre un portefeuille de prêts italiens de 5 Mds€.

La Chine enquête sur un accident mortel impliquant des SUV Volkswagen.

Rheinmetall veut livrer cet été d'autres chars ainsi que des munitions antiaériennes à l'Ukraine.

S&P note la dette de Prysmian en catégorie d'investissement, "BBB-".

Landis+Gyr fournira 1 000 chargeurs de véhicules électriques à la société canadienne Enerpro Systems.

Les principales publications du jour : Brown-Forman, Trip, Dollarama, Campbell Soup, GameStop … Tout l'agenda ici.