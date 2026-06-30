A contre-courant du marché, HSBC relève son objectif sur Kering
HSBC a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Kering de 280 à 290 euros, tout en maintenant son opinion "conserver" sur le titre, anticipant une amélioration séquentielle des performances du groupe de luxe au cours du deuxième trimestre.
La banque britannique indique s'attendre à ce que Kering affiche une progression de son activité par rapport au premier trimestre, portée par une amélioration régionale quasi généralisée, en dépit d'un environnement macroéconomique qui reste globalement inchangé.
Selon ses estimations, le groupe devrait afficher une croissance organique de 2% au cours de la période avril-juin, contre une activité stable au premier trimestre, avec une amélioration séquentielle également attendue du côté de sa marque phare Gucci, dont le recul organique devrait être ramené à -3% (contre -8% au premier trimestre).
HSBC souligne toutefois que la régularité et la durabilité de cette trajectoire s'avéreront cruciales.
Une vision à contre-courant de celle du marché
Si le profil boursier du titre pourrait s'avérer attrayant à terme, l'analyste estime en effet que du temps sera nécessaire et que la direction devra faire preuve de constance afin de restaurer la confiance des investisseurs dans ce redressement.
Enfin, bien que Kering puisse renouer avec la croissance cette année grâce à un deuxième trimestre plus solide que prévu, HSBC considère que Gucci restera en territoire négatif tant que les difficultés de la marque en Chine ne seront pas résolues, un processus qui pourrait s'avérer laborieux.
A la Bourse de Paris, l'action Kering décrochait de plus de 7% mardi en fin de séance, bon nombre d'analystes s'inquiétant au contraire de la tonalité prudente adoptée lors de sa conférence téléphonique de fin de semestre (pre-close call).
Le groupe a prévu de publier ses résultats semestriels le 28 juillet.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR.
A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.