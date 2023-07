L'ours baissier commence sérieusement à déprimer alors que les indices actions reviennent titiller leurs records. La vague de publications de résultats d'entreprises n'a pas inversé la vapeur à ce stade, alors que commencent à se présenter quelques figures emblématiques de la cote, dont on suppute qu'elles n'ont pas trop eu à souffrir du contexte actuel de taux élevés. Ce matin, ça commence par une sorte de délire mystique sur la psychologie actuelle du marché et ça se termine par les habituelles actualités des sociétés, histoire de revenir sur terre.

Les marchés actions continuent à se moquer allègrement des prophètes de malheur, des banquiers centraux et des économistes, en poursuivant leur ascension. Ils se fichent des perspectives de poursuite de la hausse des taux. Ils se contrefoutent de la récession parce qu'elle n'arrête pas d'être repoussée. Ils se cognent de la contraction des bénéfices des entreprises. Et encore, heureusement que la Chine boite bas, parce que tous les plafonds auraient probablement déjà volé en éclats. Tout cela tient à la fois de l'incorrigible optimisme des investisseurs et d'une forme de scepticisme dans les repères prédictifs classiques, qui ont globalement failli à anticiper certaines situations macroéconomiques. L'obsession du marché pour des statistiques de plus en plus précises n'a rien apporté au schmilblick, parce que les données n'évoluent pas en bloc comme elles le faisaient par le passé, ce qui crée des distorsions de perception. Prenez les Etats-Unis par exemple. Si la récession menace, comment expliquer ce marché du travail dynamique ? Pourquoi la confiance et la consommation des ménages sont-elles si robustes alors que l'actualité économique est anxiogène ? Avec des taux relevés si rapidement, comment se fait-il que le marché immobilier reste aussi solide ?

Bref, tout cela concourt à ce que les actions continuent à grimper, toujours alimentées par les paris embouteillés du moment, au premier rang desquels le retour de la Foi des financiers pour le sacrosainte technologie américaine. Le marché a une mémoire de bulot, donc il a très vite oublié sa promesse 2022 qu'on ne l'y reprendrait pas à valoriser n'importe comment des entreprises qui n'ont pas vraiment de modèle économique. Ceci dit, il avait déjà oublié à plusieurs reprises par le passé. Hier, toutes les places occidentales évoluaient dans le vert. Pour les actions américaines, les sommets de la fin 2021 ne sont plus très loin. L'Europe a un peu plus de mal dernièrement, ce qui n'empêche pas les indices locaux de flirter eux aussi avec leurs pics.

A très court terme, on ne voit pas très bien ce qui pourrait faire dérailler ce train-train. Les nuages sombres existent bien sûr, mais ils sont relégués sur la ligne d'horizon : la Chine, la géopolitique, l'inflation, le fait qu'il faisait un petit 26°C ce matin à 5h30 à Annecy au milieu des montagnes… Le marché garde pour l'instant les yeux rivés sur les résultats d'entreprises, avec l'arrivée des premières starlettes sous les projecteurs, après l'habituel défilé des banques de Wall Street, qui lancent la saison des résultats. Aujourd'hui, c'est ASML qui tient la vedette ce matin en Europe. Le Néerlandais est ce qui ressemble le plus à un monopole technologique en Europe, puisqu'il a la mainmise sur le marché des machines de production de semiconducteurs les plus évolués du monde. Plus proche des paillettes du divertissement, Netflix débarquera en soirée, avec l'ogre rock'n'roll de l'automobile Tesla. Beaucoup d'entreprises moins médiatiques et moins capitalisées sont aussi sur la scène aujourd'hui.

Du côté macroéconomique, l'inflation va quand même un peu refaire parler d'elle avec les chiffres définitifs de la hausse des prix en juin pour le Royaume-Uni et l'Europe. Bloomberg a consacré un gros article à une tempête de 500 Mds$ sur la dette corporate avec la multiplication des faillites de gros acteurs qui seraient au plus haut depuis 2008. Mais ça aussi, les investisseurs en ont beaucoup entendu parler, sans pour le moment en voir suffisamment de manifestations concrètes pour entamer leur optimisme.

Parmi les places boursières qui ont déjà terminé leur journée ou qui le feront dans quelques heures, Tokyo gagne 0,8% et semble se remettre la tête à l'endroit après une semaine précédente marquée par la consolidation des gains du premier semestre. Retour à la normale aussi, si je puis dire, à Shanghai et à Hong Kong, où les indices broient à nouveau du noir face à la reprise économique décalée aux calendes chinoises, à défaut d'être grecques. La Corée du Sud et l'Inde s'assoupissent autour de l'équilibre, pendant que l'Australie trouve les ressources nécessaires pour glaner 0,5%, grâce aux chiffres jugés porteurs de ses minières, Rio Tinto et Woodside Energy en tête. Les indicateurs avancés européens sont suffisamment hésitants pour que je ne me risque pas à un pronostic, que je laisse à mon collègue et complice matinal Laurent. Le CAC40 a finalement bondi de 0,7% peu après l'ouverture, à 7369 points, avec un petit coup de pouce de Kering (+6%), électrisé par un grand chambardement chez Gucci.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation de juin au Royaume-Uni (8h00) et en Zone euro (11h00) lanceront la journée, complétée par les permis de construire américains de juin à 14h30. Tout l'agenda ici.

L'euro revient à 1,1226 USD. L'once d'or remonte à 1975 USD. Le pétrole évolue dans des bornes étroites, avec un Brent de Mer du Nord à 75,37 USD le baril et un brut léger américain WTI à 75,37 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 3,77%. Le bitcoin se négocie 29 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

ASM International : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 408 à 435 EUR.

Bayer : Wolfe démarre le suivi à surperformance en visant 66 EUR.

BMW : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 119 EUR.

Brenntag : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 76 à 73 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Morgan Stanley reste à surpondérer

Computacenter : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 2700 GBp.

CTP : BNP Paribas Exane démarre le suivi à surperformance en visant 15 EUR.

DSM-Firmenich : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 173 à 155 EUR.

: Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 173 à 155 EUR. Engie : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 20,10 à 20,50 EUR.

ENI : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 16 à 15,50 EUR.

Epiroc : ABG passe d'acheter à conserver en visant 225 SEK.

Equinor : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 NOK.

Evonik : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 17,50 EUR.

Galp Energia : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 12 EUR.

Givaudan : Morningstar passe de vendre à conserver en visant 2900 CHF.

Gjensidige : Arctic Securities passe de conserver à acheter en visant 175 NOK.

Kuehne + Nagel : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 280 CHF.

L'Oréal : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 450 à 427 EUR.

Lonza : Intron passe de conserver à vendre en visant 490 CHF.

Neste Oyj : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.

Nokia : ABG reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 6 à 5,50 EUR.

Novartis : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 92 à 95 CHF.

Ocado : Barclays resta pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 640 à 680 GBp.

Orange : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 11,30 EUR.

Renewi : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 710 GBp.

Reply : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 144 à 135 EUR.

Repsol : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Segro : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance en visant 900 GBp.

Shell : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2950 à 2750 GBp.

Swedish Orphan Biovitrum : Morningstar passe de conserver à acheter en visant 252 SEK.

Tele2 : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 81 SEK.

TotalEnergies : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 69 à 65 EUR.

UBS : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 25,80 à 29,90 EUR.

Verbio : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 56 EUR.

Warehouses De Pauw : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre en visant 27 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Renault annonce des ventes mondiales en hausse de 13,2% au 1 er semestre 2023.

semestre 2023. Virbac affiche une croissance minime de 2% au T2. La société avait averti récemment.

Annonces importantes (et moins importantes)

Kering annonce que Marco Bizzarri, président et PDG de Gucci, quittera la société à la fin du mois de septembre. Francesca Bellettino (CEO Yves Saint Laurent) est nommée directrice générale adjointe chargée du développement de la marque et Jean-Marc Duplaix, actuel directeur financier, est nommé directeur général adjoint chargé des opérations et des finances.

Stellantis investit 10 Mds€ pour s'approvisionner en semiconducteurs.

La fréquentation des aéroports du réseau Vinci Airports en hausse de 24,1% sur un an au T2.

Nexans remporte un contrat record (1,43 Md€) avec l'EuroAsia Interconnector.

Lidl intéressé par 600 magasins Casino et Monoprix.

Limagrain réussit son OPA sur Vilmorin, qui va quitter la cote.

Eurazeo réalise le closing de son fonds Eurazeo Smart City Fund II.

Grolleau signe une commande de shelters avec Arteria pour le déploiement de la communication des parcs éoliens en mer.

Technicolor Creative Studios boucle son regroupement d'actions.

Le petit coin de la dilution : Delta Drone obtient un prêt d'1 M€ avec des BSA émis au profit du créancier.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Esker, Vranken, Xilam, SMAIO, Groupe Airwell, SergeFerrari, Arcure, Boiron, Pierre & Vacances, Sidetrade…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ASML dégage un bénéfice net de 1,9 Md€ au deuxième trimestre.

Assa Abloy affiche un bénéfice net en hausse au premier semestre.

Omnicom chute de 8% hors séance après des résultats décevants.

Rio Tinto enregistre une hausse de 7% de la production et des expéditions de minerai de fer au premier semestre.

Annonces importantes (et moins importantes)