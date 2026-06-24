A l'achat, Jefferies revoit à la baisse sa cible sur Medincell
Outre quelques prises de profits, somme toute assez logiques après un bond de 9,47% en deux séances, le titre Medincell (-4,86%, à 25,08 euros) est également pénalisé par une note de Jefferies qui a abaissé sa cible de cours sur l'action.
Cette analyse de la banque d'investissement américaine intervient quelques jours après la publication des résultats annuels de l'exercice 2025-2026 de la société biopharmaceutique.
Jefferies a décidé de mettre à jour son modèle et a repoussé son estimation de rentabilité opérationnelle qui passe du second semestre de l'exercice 2026-2027 à 2027-2028 (plutôt entre octobre 2027 et mars 2028). Cette décision prend en compte une augmentation anticipée des charges d'exploitation afin de soutenir les investissements dans le portefeuille de projets, la faiblesse persistante du dollar et une visibilité à court terme plus faible sur les revenus.
La banque d'investissement américaine note toutefois que Teva pourrait augmenter ses prévisions de ventes 2026 pour l'Uzedy (un traitement qui utilise la technologie BEPO de Medincell qui permet de libérer un médicament de manière contrôlée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois après une seule injection). Ces dernières pourraient ainsi être relevées de 250-280 millions de dollars à environ 280-300 millions de dollars, même si ce nouvel objectif reste en-deçà de certaines attentes des investisseurs.
L'autre catalyseur d'importance est la décision des autorités sanitaires américaines (FDA) sur l'approbation et le lancement du mdc-TJK/Olanzapine injectable à action prolongée. Il s'agit d'un candidat-médicament sous forme d'injection sous-cutanée mensuelle de l'antipsychotique Olanzapine pour le traitement de la schizophrénie. Il a le potentiel pour être la formulation à action prolongée d'Olanzapine présentant un profil de sécurité favorable et donc très largement utilisable. Selon Jefferies, la décision de la FDA est attendue le 10 octobre prochain, et l'approbation européenne devrait suivre peu de temps après.
Enfin, le dernier élément, négatif cette fois, est le léger décalage du calendrier pour le partenariat avec Abbvie. Le premier candidat-médicament développé par les deux sociétés devait entrer en phase I en 2026, mais ce sera plutôt en 2027.
Jefferies a confirmé sa recommandation à l'achat sur Medincell, mais a abaissé de 43 à 38 euros sa cible de cours.
MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux Etats-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO® est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeqTM).
Au 31 mars 2025, la société dispose d'un portefeuille de 2 produits en phase III de développement clinique et de 3 produits en phase de développement préclinique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.