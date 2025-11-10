Bayer annonce la restauration d'un bâtiment historique à Belém, transformé en 'Casa Bayer', un lieu de rencontre entre acteurs politiques, économiques et civils pendant la COP30, destiné à rester au service de la population locale.

Le groupe ajoute avoir signé avec Deutsche Bank, Siemens, Honduras et Suriname une lettre d'intention pour créer un nouveau crédit carbone forestier conforme à l'Accord de Paris.

En agriculture, son programme PRO Carbono atteindra 3 millions d'hectares en Amérique latine avec une empreinte carbone moyenne inférieure de 50% à la moyenne nationale.

Bayer rejoint par ailleurs l'alliance SABA pour accélérer la réduction des émissions du transport aérien. Enfin, le groupe assure qu'il atteindra 100% d'électricité renouvelable en Chine dès 2026, soit quatre ans avant l'objectif initial.