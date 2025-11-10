Bayer annonce la restauration d'un bâtiment historique à Belém, transformé en 'Casa Bayer', un lieu de rencontre entre acteurs politiques, économiques et civils pendant la COP30, destiné à rester au service de la population locale.
Le groupe ajoute avoir signé avec Deutsche Bank, Siemens, Honduras et Suriname une lettre d'intention pour créer un nouveau crédit carbone forestier conforme à l'Accord de Paris.
En agriculture, son programme PRO Carbono atteindra 3 millions d'hectares en Amérique latine avec une empreinte carbone moyenne inférieure de 50% à la moyenne nationale.
Bayer rejoint par ailleurs l'alliance SABA pour accélérer la réduction des émissions du transport aérien. Enfin, le groupe assure qu'il atteindra 100% d'électricité renouvelable en Chine dès 2026, soit quatre ans avant l'objectif initial.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
