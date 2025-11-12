Les rumeurs concernant l'avenir du Premier ministre britannique et les mauvais chiffres de l'emploi ont renforcé la perspective d'une baisse de taux en décembre. Le rendement des Gilts et la livre sterling reculent.

Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, a démenti mercredi toute velléité de putsch contre Keir Starmer, qualifiant les rumeurs à ce sujet de "totalement contre-productives" et "fausses". Ces déclarations interviennent après que plusieurs médias ont évoqué la possibilité d’un coup de force interne, que Streeting lui-même pourrait mener, à l’issue de la présentation du budget ce mois-ci.

Selon ces articles, l’entourage de Starmer aurait assuré qu’il se battrait pour conserver la tête du Parti travailliste en cas de contestation, certains voyant déjà en Streeting un successeur potentiel. Ce dernier a fermement rejeté ces spéculations sur Sky News : "Je ne vais pas demander la démission du Premier ministre. Je le soutiens pleinement, comme je l’ai toujours fait depuis son élection à la tête du parti."

La livre sterling et le rendement des Gilts baissent

Une salve de statistiques moroses sur le marché du travail britannique a ravivé les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Mardi, les rendements des Gilts à court terme ont touché un plancher inédit depuis plus d'un an : celui à deux ans est tombé à 3,716%, en repli de 9 points de base, au plus bas depuis août 2024. En cause, un ralentissement marqué de l'emploi au troisième trimestre, avec une hausse du chômage et un essoufflement des salaires. La livre a reculé et les opérateurs évaluent désormais à 75% la probabilité d’un premier assouplissement dès la réunion du 18 décembre, contre 62% la veille, selon les données LSEG issues du marché des swaps.

L'euro se négociait 0,8813 GBP mercredi matin, non loin de ses plus hauts depuis avril 2023 touchés le 5 novembre.

Les anticipations de détente monétaire se sont étendues à l’horizon 2026, avec désormais trois baisses de taux envisagées, contre deux lundi. Plusieurs banques ont révisé leurs prévisions dans ce sens, malgré les mises en garde de la membre du comité monétaire Megan Greene sur les risques inflationnistes. Investec table désormais sur une baisse à 3,75% dès décembre, contre février 2026 auparavant. J.P. Morgan prévoit un taux à 3,25% à la mi-2025.

Sur le marché obligataire, les taux ont reculé sur l’ensemble des maturités : le Gilt à 10 ans est descendu à 4,375%, là encore en baisse de 9 points de base, proche de son plus bas annuel. Une évolution qui pourrait faciliter la tâche de la ministre des Finances Rachel Reeves à l’approche de ses arbitrages budgétaires, malgré un contexte social fragile. Les investisseurs auront aussi les yeux tournés vers la syndication prévue mercredi d’un Gilt indexé à échéance 2038.