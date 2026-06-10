Un marché américain à deux vitesses, des semiconducteurs qui passent à l'essoreuse, une tension iranienne qui rallume le risque géopolitique et des chiffres d'inflation américaine attendus cet après-midi comme un verdict : la chronique du jour tresse tout ça autour d'Oracle, dont les résultats ce soir feront office de test grandeur nature sur l'état réel de la révolution IA.

Il y a un gros contraste actuellement en bourse entre le bouillonnement du marché américain et la relative placidité des places européennes. Un peu comme si on comparait Elon Musk à Mamie Lucette. Encore que ceux qui ont vu Lucette à la fête du cochon 1962 après quelques verres de gnôle ne partagent pas forcément cet avis. Mais les chiffres sont têtus : pendant que l'Europe enchaînait une 11e séance de variation inférieure à 1%, Wall Street passait par toutes les émotions à cause du secteur des semiconducteurs. Hier, l'ETF iShares Semiconductor (baptisé SOXX, du nom de son ticker) a commencé par gagner +4%, avant de perdre -7% au pire de la journée, puis de clôturer à -1,6%. L'équivalent d'une immersion dans une machine à laver pendant un essorage intensif.

Jusqu'à une date récente, le rythme de croisière des marchés américains, c'était trois pas en avant, un demi pas en arrière. Depuis quelques jours, on est plutôt sur un pas en avant, deux pas en arrière. La volatilité s'accroît, comme le montre le drawdown, c’est-à-dire l'écart entre les extrêmes, constaté sur le SOXX hier : plus de 11% ! Pour être parfaitement honnête, il me faut préciser que pendant que le Nasdaq s'excitait tout seul, le Dow Jones est resté relativement ferme. Il a même gagné 0,17% au terme de la séance. L'explication est simple : sur les 10 grands secteurs qui composent les indices, deux seulement ont reculé mardi : la technologie et l'énergie. L'énergie se retrouve là parce qu'aux Etats-Unis, c'est devenu un marqueur du développement des centres de données, donc de l'IA. Le Dow Jones a surperformé grâce à sa vieille garde : la distribution (The Home Depot), la consommation (Coca-Cola, Nike, Procter, McDonald's) et la santé (Johnson & Johnson, UnitedHealth).

La remontée des doutes sur la corne d'abondance de l'IA se double d'une grande confusion au Moyen-Orient, où la situation s'est à nouveau tendue après que l'Iran a abattu un hélicoptère de combat américain. Washington a mené cette nuit des frappes en représailles. Le pétrole, lui, réagit de moins en moins aux soubresauts quotidiens : dans la zone des 90 / 95 USD le baril de Brent, il semble avoir trouvé son point d'équilibre face au risque. C'est mieux que 120 ou 150 USD, mais c'est toujours trop pour calmer les inquiétudes inflationnistes, qui vont faire leur retour au galop dans l'actualité avec la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation américaine de mai. Le marché attend des prix en hausse de 4,2% sur un an, après 3,8% en avril. L'inflation de base, qui neutralise les éléments les plus volatils, devrait grimper à 2,9%, après 2,8% en avril. Cette publication est donc majeure, à une semaine pile de la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale américaine, la première de l'ère Kevin Warsh. Elle s'accompagnera demain de l'annonce des prix à la production du même mois de mai, à ne pas prendre à la légère. En effet, la lecture d'avril avait montré une hausse beaucoup plus marquée que prévu, qui avait contribué à faire s'évaporer les pronostics de baisse de taux en 2026.

Alors que les Etats-Unis patinent en Iran et que le carburant se fait plus rare pour propulser la thématique IA, l'évolution des taux prend d'ailleurs de plus en plus de place dans le récit. Je veux dire, pas seulement d'un point de vue narratif, mais aussi parce que des taux qui restent élevés ou qui montent sont synonymes de coûts de financement plus lourds. Ces dernières années, le lien traditionnel entre taux élevés et sousperformance des valeurs de croissance était cassé, parce que lesdites valeurs de croissance n'avaient pas besoin du marché pour se financer et que les leaders technologiques avaient les poches bien pleines. Mais maintenant qu'Amazon, Microsoft et compagnie investissent plus que ce qu'ils engrangent et que le secteur de la dette privée est en PLS, le coût de l'emprunt redevient un facteur décisif. Par conséquent, la politique monétaire aussi.

Tiens, pour finir et pour synthétiser ces dernières digressions, Oracle publie ses résultats ce soir après la clôture. Le groupe cristallise un peu tout ce dont je viens de parler : un métier traditionnel assiégé par l'IA, un pivot technologique onéreux en cours et des cascades d'emprunts. Tout le monde attend de voir les chiffres et d'entendre le scénario qui se dessine. La publication d'Oracle aura d'autant plus de résonance qu'elle intervient en-dehors de la période classique d'embouteillage de résultats, grâce à un curieux exercice qui se clôture fin mai.

Sur les marchés qui ont déjà fini leur journée ou qui fermeront sous peu, la technologie repart en baisse et coûte 2,7% au Nikkei 225 japonais et au TAIEX taïwanais. Sans surprise, le KOSPI coréen fait -6%. L'Australie est stable et Hong Kong lâche 1,1%.

Les premiers échanges sont haussiers (+0,2% à 8 215 points) pour le CAC 40. Le SMI et le Bel 20 prennent 0,3%, respectivement à 13 390 et 5 580 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Indice des prix à la consommation (IPC) mai 2026 (Etats-Unis)

16h30 : Stocks pétroliers EIA (brut, essence, distillats) sem. du 6 juin (Etats-Unis)

15h45 : Décision de la Banque du Canada sur ses taux (Canada)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adidas : RBC Capital passe à surperformance de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 210 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 88 EUR.

Basic-Fit : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 23,50 EUR à 43,50 EUR.

Beiersdorf : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 82 à 76 EUR.

Danone : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 81,90 à 85 EUR.

Inficon Holding : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 CHF.

Keskisuomalainen : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Klépierre : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37,50 EUR à 40 EUR.

Repsol : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 25,50 à 30,80 EUR.

Rémy Cointreau : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 49,10 EUR à 46,80 EUR.

Scandi Standard : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 170 SEK.

Sitowise Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 2,60 à 3,10 EUR.

Soitec : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 85 EUR.

Solvay : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 23,50 EUR à 26 EUR.

Vat Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 650 à 745 CHF.

Viridien : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 163 à 130 EUR.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 2,60 EUR.

Worldline : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 0,64 EUR à 0,60 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

UniCredit porte sa participation dans Commerzbank à 37,68%, le taux d'apport atteignant 10,9%.

L'Allemagne serait un partenaire de poids pour le projet d'avion de combat GCAP, selon le patron de Leonardo.

ING Groep lance un modèle de banque par abonnement sur ses marchés mondiaux.

Holcim lance une plateforme de test de capture du carbone.

S&P relève la note de Telecom Italia à BB+ avec une perspective stable.

Julius Baer lève 500 MEUR via un placement de titres senior.

Nordex décroche une nouvelle commande de 17 éoliennes.

Pennon Group renoue avec les bénéfices lors de l'exercice 2026.

Avolta décroche une prolongation de contrat dans un aéroport américain.

Euronext intègre Aalberts à l'indice AEX et CGS à l'AMX.

Les principales publications du jour: Flughafen Zürich, Pennon Group.

D'Amérique du Nord

OpenAI envisage de louer un centre de données dans l'Ohio avec le soutien de Nvidia, selon The Information.

La Commission européenne ordonne à Meta Platforms de rétablir l'accès à WhatsApp pour les outils d'IA concurrents.

Super Micro Computer va lever 7 milliards de dollars par voie d'augmentation de capital pour répondre à la demande de serveurs IA

Starbucks envisage plusieurs options pour sa filiale japonaise, dont une cession de participation, selon Bloomberg.

Le PDG d'IBM estime que l'IA n'entraînera pas nécessairement une réduction des effectifs.

Boeing distancé par Airbus en termes de livraisons et de commandes en mai.

Lockheed Martin décroche une extension de contrat de 153,9 MUSD auprès de l'US Navy.

CME Group lance des contrats à terme sur l'indice Nasdaq CME Crypto.

General Motors va permettre aux propriétaires de VE de revendre de l'électricité au réseau et mise sur les batteries sodium-ion pour son activité de stockage d'énergie.

Simon Property lance une émission obligataire.

Les principales publications du jour: Oracle Corporation.

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics investit 175 millions USD et devient premier actionnaire d'une société américaine de génétique.

Le japonais Asics envisage une scission de sa marque Onitsuka Tiger.

Le partenariat entre WeChat et les fabricants de smartphones menace les parts de marché d'Apple en Chine, selon Jefferies.

Tencent émet 2,45 milliards USD et 15 milliards de yuans d'obligations.

Le calendrier des sorties de jeux de Nintendo déçoit le marché.

ASB Bank , filiale de Commonwealth Bank of Australia, condamnée à une amende de près de 7 millions de dollars néozélandais pour blanchiment d'argent.

filiale de Commonwealth Bank of Australia, condamnée à une amende de près de 7 millions de dollars néozélandais pour blanchiment d'argent. Meta et Reliance Industries vont implanter un centre de données dédié à l'IA à Jamnagar, en Inde.

Bharti Airtel sanctionné d'une amende pour manquements dans la vérification des abonnés.

Westpac New Zealand déploie une nouvelle agence bancaire mobile.

Une filiale de Macquarie va émettre 1,25 milliard de dollars de titres subordonnés.

Les principales publications du jour: MediaTek.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.