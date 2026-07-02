A.P. Møller Holding et KKR ont annoncé avoir signé un accord selon lequel une filiale d'A.P. Moller Holding acquérera 100 % d'Ocean Yield, une plateforme mondiale dans la location de navires, auprès de fonds gérés par KKR.
Basée à Oslo, en Norvège, Ocean Yield détient des participations dans plus de 70 navires modernes, dans plusieurs secteurs clés du transport maritime, notamment les transporteurs à gaz, les porte-conteneurs, les transporteurs de GNL, les pétroliers de brut, de produits et de produits chimiques.
Sous la direction de KKR, Ocean Yield a investi plus de 3 milliards de dollars pour élargir davantage le portefeuille existant, diversifier et élargir sa clientèle et a presque doublé ses contrats à long terme pour dépasser les 5 milliards de dollars.
Martin Larsen, directeur financier d'A.P. Moller Holding, a déclaré : " Nous pensons que combiner la plateforme convaincante d'Ocean Yield avec notre expérience centenaire dans l'industrie maritime créera un partenariat solide. De plus, nous considérons le modèle économique d'Ocean Yield, avec sa trésorerie stable, comme un excellent complément à notre portefeuille maritime existant. "
Vincent Policard, associé et co-responsable des infrastructures européennes chez KKR, a déclaré : " Avec l'équipe de direction, nous avons considérablement élargi et diversifié la plateforme, renforcé sa base de revenus contractuelle à long terme et soutenu sa transition vers une flotte plus moderne et durable. Aujourd'hui, Ocean Yield est une entreprise plus grande, plus forte et plus résiliente, bien positionnée pour continuer à soutenir ses clients et le secteur maritime au sens large. "
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.