L'incertitude politique en France autour du gouvernement Bayrou fait chuter les marchés financiers. Alors que le risque de crise institutionnelle inquiète les investisseurs, certaines valeurs françaises sont particulièrement pénalisées en Bourse. BTP, banques, services publics et immobilier figurent parmi les secteurs les plus exposés à la volatilité actuelle. Commande publique, taux d'intérêt, dette souveraine : voici pourquoi ces entreprises décrochent.

1,6% de baisse pour le CAC 40 le lundi 25 août 2025. Puis 2% de baisse le 26 août au matin… Les marchés financiers réagissent avec nervosité à l’instabilité politique qui secoue la France. Quand le risque de crise institutionnelle grandit, les investisseurs cherchent à se désengager des secteurs les plus dépendants de l’Etat ou de la conjoncture nationale. Les entreprises liées aux infrastructures, aux banques, aux services publics ou à l’immobilier figurent parmi les premières victimes de ce mouvement. Ces secteurs, très exposés aux décisions budgétaires, réglementaires ou fiscales, et plus généralement aux taux d'intérêt, voient leur valorisation chuter face à un avenir devenu plus incertain.

Les plus fortes baisses du jour :

Les contractants / Concessionnaires : Eiffage (-7,5%), Spie (-6%), Vinci (-5,3%)… Ces entreprises sont généralement surexposées à leur marché domestique, même si ce n'est pas toujours la norme. Par contre, elles dépendent de la commande publique sur une partie de leur activité. En période d'austérité, elles ont donc plus de mal à trouver des projets.

Les financières : AXA (-6,4%), BNP Paribas (-6,3%), Société Générale (-6,3%)… Le secteur est étroitement corrélé à la dynamique économique et à l’évolution des taux. Les établissements sont de surcroît fortement exposés à l'Hexagone. Plus globalement, l'exposition structurelle au risque souverain français, notamment via les portefeuilles obligataires et le collatéral bancaire, fait de ces institutions les premières victimes d’un écartement des spreads sur la dette française.

Les services collectifs : Veolia (-3,2%), Engie (-2,7%)… La prime de risque du secteur augmente en particulier parce qu'il est sensible aux taux d'intérêt du fait de sa forte intensité capitalistique (l'endettement structurel est élevé). Veolia et Engie baissent moins que les autres sociétés précitées parce que leur exposition géographique est plus diversifiée (la France représente 44% des revenus d'Engie et 20% de ceux de Veolia).

La promotion immobilière : Nexity (-6%), Icade (-3,5%)… Dans un secteur déjà sous pression, le risque institutionnel pèse sur la confiance des opérateurs et des clients. De surcroît, le gel des dépenses publiques peut entraîner des reports de projets pour des raisons réglementaires ou budgétaires.

Lors du précédent épisode d'instabilité institutionnelle française, ces secteurs avaient déjà souffert. BNP Paribas, par exemple, avait chuté de 25% entre le 20 mai et le 27 novembre 2024. La banque avait toutefois rebondi jusqu'à des plus hauts depuis la crise de 2008 il y a quelques jours. La profondeur de la sanction dépendra toutefois... de la profondeur de la crise.