Ça patine grave

Les marchés financiers ont l'air d'avoir du mal à retrouver de la sérénité, en tout cas à renouer avec quelque chose qui ressemble aux parcours qui étaient visibles auparavant, disons pré-covid. Tout se fait par à-coups, à la hausse comme à la baisse. Enfin surtout à la baisse en ce qui concerne 2022. Et le rebond qui s'est amorcé mi-octobre a l'air à court de carburant. Illustration depuis quelques séances avec des indices qui patinent à nouveau, dans l'attente d'un événement, quelque chose qui pourrait susciter à nouveau l'enthousiasme. On ressort même le covid chinois dans la presse financière pour justifier l'accès de prudence : c'est dire si on manque d'imagination dans les médias, et de conviction chez les investisseurs. Hier donc, le rouge était dominant, avec des replis plus marqués pour les bourses riches en valeurs technologiques et en pétrolières.

Le pétrole qui a connu un sévère accès de faiblesse, comme l'explique mon collègue Jordan Dufee dans son dernier papier. Vous ne le constaterez certainement pas tout de suite à la pompe en France, puisque la disparition des ristournes publiques et privées brouille la perception, mais c'est indéniable : le Brent de Mer du Nord flirtait avec les 100 USD le baril au début du mois, avant de reculer jusqu'à 82,30 USD il y a quelques heures. Une baisse accentuée par une rumeur sur un accroissement de la production de l'OPEP, un peu incongrue dans le contexte actuel, mais qui a eu un gros effet. La rumeur a toutefois été rapidement démentie par le ministre saoudien de l'énergie, ce qui a eu pour effet de faire remonter l'or noir en flèche, mais toujours loin de ses niveaux du début du mois. "Il s'agissait d'une manœuvre classique de l'OPEP et de son chef de file, l'Arabie saoudite, pour tester une nouvelle fois la réaction du marché", insiste l'analyste d'AlphaValue Elif Binici, qui rappelle que toutes les fuites concernant l'OPEP proviennent de l'OPEP elle-même. Le petit tour de passe-passe de la veille permet au cartel d'accroître le poids de sa parole en prévision de sa réunion de décembre. Cette filouterie officielle, connue de tous mais à effet immédiat sur le marché me laisse toujours pantois (au XXIe siècle on dirait plutôt "grave choqué, j'avoue").

Le yoyo du pétrole était au point bas hier pendant la séance boursière, ce qui a tiré les valeurs énergétiques vers le fond, privant le marché d'un contrepoids à la baisse du compartiment technologique. D'où des clôtures négatives qui auraient sans doute été évitées sans les divagations pétrolières. A l'image d'un CAC40 qui a perdu 0,15% à la clôture à cause du -3,1% de TotalEnergies. Compte-tenu du gros rebond du baril pour les raisons précitées, le balancier du secteur risque de remonter aujourd'hui.

L'actualité des sociétés se réduit à mesure que les publications de résultats se tarissent. La nuit dernière, Dell Technologies et Zoom Vidéo n'ont pas vraiment convaincu avec leurs chiffres aux Etats-Unis. Il y a bien eu Walt Disney et sa curieuse idée de rappeler son ancien patron pour animer la séance, mais c'est à peu près tout. Sur ce dossier, la roue tourne vite. Je vous rappelle qu'on lisait partout il n'y a pas si longtemps que ces gros losers de Netflix se faisaient tailler des croupières par Disney+. Finalement, on s'est rendu compte que la course à la taille n'est pas si facile à piloter, même quand on a l'expérience d'un Disney dans le divertissement. Je ne sais pas encore bien quoi en tirer, mais c'est certainement une bonne leçon.

Dans le volet macro, on aura droit aujourd'hui à la mise à jour des prévisions macroéconomiques de l'OCDE. J'imagine qu'un parieur ultra-prudent peut commencer par poser une pièce sur la case "révision en baisse des perspectives", et qu'on peut raisonnablement imaginer que le terme "incertitude" figurera en bonne place dans le document. A part ça, pas grand-chose aujourd'hui, hormis l'indice manufacturier de la Fed de Richmond aux Etats-Unis, dont le pouvoir d'agitation est en général assez proche de celui du bulot enragé.

Heureusement qu'il reste les cryptomonnaies pour créer un peu d'animation. Les parties immergées de l'iceberg sectoriel continuent à apparaître à mesure que l'eau de la spéculation s'évapore. La plateforme de prêts Genesis serait au bord de la faillite, a rapporté Bloomberg, même si ses dirigeants ont indiqué en réponse qu'ils n'ont pas l'intention de déposer le bilan dans l'immédiat* (*à condition de trouver 1 milliard de dollars). On sait que le poids des mots est tout relatif dans l'industrie actuellement, au regard de la vitesse à laquelle vont les choses. Quant au dossier FTX, et bien on peut dire que chaque jour offre de nouvelles révélations sur le train de vie et les habitudes du microcosme créé par Sam Bankman-Fried, l'ex-enfant chéri de la crypto. Trop tard évidemment. A ce titre, le journal de référence américain de la technologie, The Information, fait une autocritique honnête en évoquant "la défaillance de la presse qui a permis FTX". La patronne de la publication y explique notamment que son équipe et elle étaient tellement occupés à épiloguer sur tout le brassage de vent autour des sociétés de cryptomonnaies qu'ils sont passés à côté des risques liés à ce qu'elles créaient réellement.

En Asie Pacifique ce matin, les destins sont encore partagés. Le Japon, l'Australie et l'Inde sont en hausse, tandis que la Corée du Sud et la Chine baissent. La vigueur de Tokyo, où le Nikkei 225 a terminé en hausse de 0,6%, s'appuie sur la baisse du yen contre le dollar. Les indicateurs avancés sont hésitants en Europe et aux Etats-Unis, mais ils pointent vers de légers gains sur le vieux continent dans les premiers échanges. Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,17% à 6646 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond sera publié à 16h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro se stabilise à 1,0259 USD. L'once d'or aussi, à 1744 USD. Le pétrole a légèrement rebondi, avec un Brent de Mer du Nord à 87,83,25 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,30 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte légèrement à 3,82%. Le bitcoin est passé sous 16 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : HSBC passe de conserver a acheté en visant 1,70 EUR.

Allianz : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 225 à 230 EUR.

BP Plc : Citigroup passe de neutre à achat en visant 540 GBp.

Comet : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 250 CHF.

ConvaTec : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 300 GBp.

Danone : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 53 à 54 EUR

Essity : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance.

GSK : Intron Health passe de conserver à acheter.

Haleon : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 280 à 270 GBp.

Julius Bär : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 63 CHF.

Lufthansa : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 6,75 EUR.

Pandora : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 540 DKK.

Playtech : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 550 à 630 GBp.

Repsol : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 19 EUR.

Vantage Towers : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 32 EUR.

Verbund : Stifel passe de conserver à acheter en visant 109 EUR.

Vodafone : Credit Suisse passe de surperformance à sousperformance en visant 90 GBp.

