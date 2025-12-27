Plus tôt dans ce week-end, nous évoquions la puissance des entreprises dirigées par leur fondateur. Nous restons dans la même veine aujourd'hui puisque nous allons parler des entreprises familiales françaises, celles qui, en plus de gérer une entreprise, gèrent leur patrimoine.

On ne parle pas d’une niche ici, les entreprises familiales produisent deux tiers de la production économique dans le monde et y concentrent 60% des travailleurs. Une journée mondiale leur est même consacrée, le 25 novembre. Sur ce coup-ci, on donne la priorité à la célébration de la journée pour la fin des violences faites aux femmes le même jour ou encore celle du décès de Diego Armando Maradona.

Ces entreprises sont souvent associées à la stabilité. Certains y voient aussi une forme de prudence excessive, freinant leur capacité d’adaptation. Pourtant, leur gouvernance à long terme et leur leadership soudé favorisent souvent une grande agilité dans la prise de décision. Des hiérarchies plus plates et un pouvoir concentré permettent d’agir vite, et souvent bien.

Pour un éclairage plus approfondi, l'article de Tommy Douziech sur Zonebourse : Pourquoi les entreprises familiales surperforment ? est à consulter.

Il y souligne d’ailleurs que la définition d'une entreprise familiale reste floue. On la considère comme telle quand “une entreprise est détenue par son fondateur ou ses descendants, que ce soit par le biais d'actions ou de droits de vote, sans exigence de pourcentage minimum.”

En France, cette catégorie recouvre des réalités très diverses : des empires générationnels, des familles en difficulté face à une succession, ou encore des actionnaires familiaux très éloignés de l'opérationnel, mais jamais du capital.

Les empires du luxe

Il ne vous aura pas échappé que les trois plus grosses capitalisations françaises sont des empires familiaux. On y rattache Kering, mauvais élève en bourse depuis quelques années mais qui y mérite sa place.

Hermès (depuis 1837) et L’Oréal (1909) sont les doyennes, suivies par LVMH (1989) et Kering (1962), ce dernier était d’abord un négociant en bois avant de devenir un acteur du luxe bien plus tardivement.

La gestion du capital, des droits de vote ou de la succession varie selon les cas. Hermès reste la seule à détenir plus de la moitié du capital (66%), mais tous conservent des droits de vote majoritaires. Le cas L’Oréal est particulièrement intéressant puisque depuis les années 1970, Liliane Bettencourt s’est alliée à Nestlé (aujourd’hui détenteur de 20% du capital) pour se prémunir des OPA et s’octroyer un pouvoir suprême. Sans ce partenaire, elle ne détiendrait ni la majorité du capital, ni celle des droits de vote.

Concernant la vision de la gestion opérationnelle, LVMH et Hermès sont les plus proches, les plus impliqués opérationnellement. De nombreuses générations ont précédé l’actuel PDG Axel Dumas. Le groupe a quasiment toujours été géré par l’un des membres et plusieurs font partie de l'exécutif. Puis si Bernard Arnault se voit encore 10 ans à la tête de son empire, la nouvelle génération compte bien reprendre le flambeau. Ils sont plusieurs à occuper des postes de direction au sein des différentes maisons du groupe.

Chez Kering et L’Oréal, on a davantage fait confiance à des dirigeants professionnels. François-Henri Pinault a cédé la direction générale à Luca De Meo cette année, marquant une nouvelle ère. Quant à L’Oréal, aucun membre de la famille Bettencourt n’a exercé de fonction exécutive depuis la mort du fondateur. Liliane Bettencourt puis sa fille Françoise sont restées actives au conseil d'administration, mais c’est l’expertise de dirigeants professionnels qui a bâti ce géant mondial de la beauté.

Les empires déchus

D'autres familles se sont progressivement effacées. On peut penser à la famille Michelin. En 2012, après 124 ans de direction familiale, Jean-Dominique Sénard devient le premier président non issu de la lignée. Aujourd’hui, la famille détient moins de 5% du capital et n’est plus représentée au conseil. Pierre Michelin résume bien la situation : “Nous ne sommes plus une entreprise familiale, nous sommes une entreprise d’origine familiale”.

Dans un contexte bien différent, il y a le groupe Lagardère. À la mort brutale de Jean-Luc Lagardère en 2003, son fils Arnaud prend les rênes de ce géant de la presse, mais pas seulement.

C’est peut-être l’une des successions les plus désastreuses de l’histoire récente en France. Après une série de décisions stratégiques malheureuses, le groupe s’affaiblit et devient une proie pour ses concurrents. C’est finalement Vivendi qui met fin à cette aventure familiale avec une OPA conclue en 2023.

Un héritage qui repose sur un individu

Certaines entreprises auraient connu un sort bien différent si l’un des membres de la famille n’avait pas pris à cœur la gestion de l’héritage familial.

C’est le cas de Marie-Hélène Dick, héritière du laboratoire Virbac, qui, après la mort de son père en 1992, choisit de poursuivre l’aventure familiale. Elle ne cède pas aux tentations de la cession et décide de poursuivre cet héritage. Elle garde encore aujourd’hui une forte influence stratégique avec son rôle de présidente du conseil d’administration.

Il y a également Publicis, qui fêtera son centenaire en 2026. Quand le fondateur Marcel Bleustein-Blanchet passe le relais en 1987, il fait appel à Maurice Lévy pour diriger le groupe, déjà au cœur de la stratégie internationale et opérationnelle. Sa fille et intellectuelle de renom, Elisabeth Badinter est restée l’actionnaire principal après que sa sœur et son neveu aient cédé leurs parts. Elle a été et est toujours une voix influente au conseil d’administration.

D’une main de fer

D’autres réussites familiales perdurent avec une implication directe.

Martin Bouygues, aux commandes depuis les années 1990, a fait prospérer l’entreprise dans les télécoms, la construction et les médias. Il se considère comme un "entrepreneur-repreneur" plus qu’un héritier. Bien qu’il ait cédé la direction générale en 2021 à Olivier Roussat, il reste très impliqué dans les affaires. Son fils aîné, Edward Bouygues, déjà directeur général délégué, est souvent évoqué comme successeur potentiel.

D’autres entreprises sont dirigées par un membre de la famille du fondateur. Alexandre Ricard par exemple, petit-fils du cofondateur Paul Ricard. Chez LDC, le spécialiste de la volaille, c’est Denis Lambert, un héritier, qui mène le groupe. La famille Frechin contrôle encore très adroitement l’un des plus grands laboratoires de santé animale au monde, Vetoquinol. Mathieu Frechin représente la troisième génération après avoir succédé à Etienne Frechin en 2023, après soixante ans de mandat.

On ne choisit pas sa famille

Si on peut choisir son management, on ne choisit pas sa famille. Les tensions familiales, jalousies ou conflits de succession peuvent fragiliser même les plus puissants groupes.

Chez Dassault par exemple, aucun membre de la nouvelle génération n’a dirigé la holding familiale depuis la passation de pouvoir de Serge Dassault. Dans un contexte familial réputé conflictuel, il est compliqué de bâtir un empire multi-générationnel.

Hermès est également un cas intéressant avec l’affaire autour des actions disparues de Nicolas Puech (14 mds € quand même), membre de la cinquième génération d’héritier. Il avait quitté le conseil de surveillance en 2014 après avoir évoqué des attaques internes.

S’il est encore dur de déceler le vrai du faux dans cette affaire, c’est un exemple parlant de comment des désaccords familiaux peuvent fragiliser un empire qui parait intouchable.

En somme, la réussite d’un héritage familial repose souvent sur l’engagement d’un ou plusieurs membres, capables de s’impliquer tôt, de s’approprier la culture d’entreprise et de mesurer la portée de l’héritage reçu.

Pour ceux qui souhaitent connaître toutes les entreprises familiales de la cote, Zonebourse a constitué une liste thématique qui regroupe tous ces acteurs.