Bourse de Paris : Ça s'en va et ça revient

Les marchés occidentaux ont largement rebondi hier, entraînés par un mouvement plurisectoriel qui n'a laissé de côté que les dossiers les plus défensifs. Il est intéressant de noter que l'énergie et la banque, les deux secteurs vedettes des dernières semaines, ont poursuivi leur ascension aux côtés des compartiments qui avaient été secoués dernièrement. Ce sont actuellement les must-have du marché, après une longue traversée du désert. Songez qu'Exxon Mobil capitalisait 422 Mds$ en 2011 face aux 349 Ms$ d'Apple. Actuellement, le géant pétrolier pèse 261 Mds$ et la marque à la pomme 2300 Mds$. Reste que sur la période récente, les investisseurs préfèrent un bon vieux baril de pétrole à un smartphone dernier cri. Même le nucléaire redevient tendance en bourse, c'est dire.

Le rebond été favorisé par la remontée des stars américaines de la technologie, après des moments compliqués. Le quintet Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Facebook a pesé très lourd dans la correction qui s'est installée depuis le début du mois de septembre : plus du tiers de la baisse du S&P500 leur est imputable. A l'inverse, les titres qui leur ont opposé le plus de résistance - ceux qui s'en sont le mieux tirés en d'autres termes - sont issus soit du monde pétrolier (Exxon Mobil, ConocoPhillips), soit de celui de la banque (JPMorgan Chase, Bank of America). Mais le plus gros contributeur n'est pas membre de ces deux secteurs : il s'agit de Tesla, qui remonte doucement mais sûrement vers ses records du début de l'année (merci au Bear Trap Report pour ces données).

Les GAFAM sont certes un peu touchés, mais loin d'être coulés, comme le montrent leurs performances depuis le début de l'année (Amazon étant l'exception qui confirme la règle). Quant à Facebook, les attaques dont le groupe fait l'objet ont toujours l'air sans lendemain. L'ancienne salariée à l'origine des fuites qui ont permis au Wall Street Journal de rédiger une série d'articles à charge contre le groupe, a été auditionnée hier par le Congrès. Frances Haugen a réitéré ses attaques sur les pratiques internes de l'entreprise et la nocivité de ses services. Elle semble avoir fait consensus après des parlementaires qui l'ont assuré que les Etats-Unis allaient réagir. Mais force est de constater que les marchés financiers n'ont pas cédé à la panique, même si le titre a été brassé en septembre. Hier, l'action a été violemment sanctionnée en bourse, mais c'est surtout à cause de la panne géante qui a affecté les principaux services de l'entreprise. Les investisseurs ont l'air de penser que les Etats-Unis ne pourront pas aller aussi loin que la Chine dans la reprise en main de leurs géants du numérique, et ils ont probablement raison.

Le reste de l'actualité reste dominé par une hausse des rendements obligataires (qui n'a pas contrarié grand monde hier mais c'est moins vrai ce matin) et par la vigueur des prix de l'énergie, notamment au niveau des cours pétroliers. Le peu d'empressement de l'Opep+ à accroître sa production n'est pas vraiment une surprise, mais il pourrait avoir des origines moins terre-à-terre que le simple maintien des cours pétroliers à haut niveau. Je lis ce matin sous une plume experte que l'Arabie Saoudite a tout intérêt à savonner la planche à Joe Biden pour que son plan d'infrastructure fasse un gros flop. Et quoi de mieux pour cela que de favoriser les remous inflationnistes ? Les Saoudiens savent qu'un verdissement à marche forcée de l'économie américaine leur coûterait gros.

Les indicateurs avancés regardent à nouveau vers le bas ce matin, dans le sillage de marchés asiatiques qui ne parviennent toujours pas à se remettre dans le sens de la marche. La bourse japonaise a reperdu la totalité de son rebond entamé fin août et la Chine continentale est toujours fermée pour la semaine fériée de la fête nationale, qui prendra fin jeudi soir. Sur le présentoir des menaces qui pèsent sur les marchés financiers actuellement, c'est la poursuite de la remontée des taux qui prend le dessus ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les commandes d'usines allemandes (8h00) et les ventes de détail européennes (11h00) occuperont la matinée, avant à 14h15 l'étude ADP sur l'emploi américain et à 16h30 les stocks pétroliers hebdomadaires aux États-Unis. Après la Corée du Sud et la Norvège, c'est la Nouvelle-Zélande qui a relevé ses taux ce matin.

L'euro reste sous pression à 1,1592 USD. L'once d'or varie peu, autour de 1755 USD. Le pétrole tient bon à 78,87 USD le baril de WTI et à 82,53 USD le baril de Brent. Le rendement du T-Bond remonte à 1,57% sur 10 ans, pendant que celui du Bund s'établit à -0,19%. Le bitcoin recule un peu après avoir dépassé à nouveau le cap des 51 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Allfunds : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 20,30 EUR.

Anheuser-Busch InBev : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.

Aryzta : Baader Helvea passe d'acheter à accumuler en visant 1,45 CHF.

Aurubis : Exane BNP Paribas passe de sous performance à neutre en visant 71 EUR.

Boliden : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 331 SEK.

Comet : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 381 à 393 CHF.

Continental : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 124 à 105 EUR.

Eramet : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 92 EUR.

Faurecia : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.

Grifols : 10 groupes passent de neutre a à en visant 18 EUR.

Hiscox : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 950 à 925 GBp.

HSBC : UBS passe de neutre à l'achat.

Infineon : LBBW passe de conserver à acheter en visant 39 EUR.

MTU Aero : Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant 250 EUR.

Partners Group : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 1502 CHF.

Rio Tinto : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 5630 GBp.

Rolls-Royce : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché en visant 133 GBp.

Scor SE : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 25 EUR.

Shop Apotheke : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 215 à 210 EUR.

Secure Income : Allemagne Sachs passe d'acheter à neutre en visant 450 GBp.

Valeo : Oddo BHF passe de sousperformance à neutre en visant 26 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

LVMH rachète la société de parfums Officine Universelle Buly 1803.

AirAsia a trouvé un compromis avec Airbus pour redéfinir les conditions d'une commande portant sur 362 appareils A321neo. Par ailleurs, Jet2 commande 15 A321neo supplémentaires à Airbus.

Thales s'associe à Google pour un "cloud de confiance" en France.

Alpine (Renault) jouera à fond la carte européenne avant de devenir mondiale.

Lagardère a racheté une partie de ses obligations 2023.

Orpea chahuté après la confirmation d'une enquête fiscale sur une transaction ancienne portant sur une maison de retraite.

Neoen met en service Altiplano 200, centrale solaire de 208 MWc en Argentine.

Icade reporte l'IPO de sa filiale santé.

Glas détient 23,08% du capital de SMCP mais n'envisage pas l'achat d'actions supplémentaires.

Spineguard obtient le feu vert pour commercialiser la solution DGS Connect au Brésil.

Lexibook confirme ses prévisions annuelles.

Ober, Kalray et Barbara Bui ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

Zuckerberg défend les objectifs de Facebook, critiqué au Congrès US par l'ancienne salariée Frances Haugen.

PepsiCo prévient que les prix des snacks et boissons pourraient encore augmenter.

Thoma Bravo va racheter com pour 6,6 Mds$ (330 USD l'action).

Dominion Energy va vendre Questar à Southwest Gas dans le cadre d'une transaction de près de 2 Mds$.

Vedanta envisage de faire une offre pour la participation du gouvernement indien dans Hindustan Copper.

Telefonica réfléchirait à ouvrir le capital de sa filiale fibre optique en Espagne, selon Bloomberg.

Visa envisagerait de modifier les conditions de traitement des transactions effectuées par Apple Pay.

Palantir obtient un contrat de 823 M$ de l'armée américaine pour l'analyse des données de renseignement.

Novartis coopère avec Innodem dans la sclérose en plaques.

TUI va lever 1,1 Md€ dans le cadre d'une augmentation de capital garantie.

Xerox acquiert la société de conseil en technologie Competitive Computing.

L'entreprise allemande Northern Data rejette les allégations de manipulation du marché.

Principales publications de résultats : Costco Wholesale, Constellation Brands, Tesco, Aeon, Levi Strauss, LDC…