Ça se passe en ce moment

Madame la présidente ?

La politicienne française d'extrême droite Marine Le Pen, qui a semé la panique à l'approche des élections présidentielles de 2017, connaît une résurgence dans les sondages d'opinion et les marchés prennent peur. Alors que le premier tour de scrutin des élections présidentielles est prévu pour dimanche, Le Pen comble son retard sur le président sortant Emmanuel Macron.

On s'attend toujours à ce que Macron remporte la présidence, mais la possibilité d'un bouleversement s'est installée. Une victoire de Mme Le Pen nuirait à la cohésion européenne, tandis que son programme de réduction des impôts et de grosses dépenses ferait exploser la facture de la France. La prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française par rapport à l'Allemagne a augmenté, tandis que les actions des entreprises ciblées par Le Pen pour être nationalisées ont chuté.

Contrairement à ce qui s'est passé en 2017, Mme Le Pen ne préconise pas la sortie de l'euro, mais si elle obtient de bons résultats dimanche, les marchés connaîtront des turbulences avant le scrutin du 24 avril, voire après.

Des faucons au dessus de Francfort

Avec une inflation de 7,5 % dans la zone euro, la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi verra les faucons sortir en force. Ils se font d'ailleurs de plus en plus entendre, tandis que les marchés s'attendent désormais à une hausse des taux en juillet, ayant augmenté leurs paris depuis la réunion de mars.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, met en garde contre toute réaction à la flambée des prix de l'énergie à court terme. Et la guerre en Ukraine pèse sur l'économie et la confiance des consommateurs.

La BCE connaît bien le prix à payer pour commettre une erreur de politique. Elle a déjà relevé ses taux par le passé, avant de faire rapidement volte-face. Pourtant, l'inflation ne montre aucun signe de pic, et encore moins de retour à l'objectif de 2 %. La clameur des faucons pourrait s'amplifier.

Les armes sont grosses, les hausses de taux le sont encore plus

Le Canada et la Nouvelle-Zélande semblent prêts à procéder à leurs plus fortes hausses de taux d'intérêt depuis 20 ans, soulignant ainsi la lutte mondiale pour contenir l'inflation alors que les banques centrales des deux pays se réunissent mercredi.

Les swaps évaluent à plus de 90 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base par la Reserve Bank of New Zealand et à plus de 80 % la probabilité que la Banque du Canada fasse de même.

L'inflation canadienne étant considérée comme supérieure à l'objectif jusqu'en 2024, une autre hausse de 50 points de base pourrait intervenir en juin. La Nouvelle-Zélande a procédé à une hausse de 25 points de base en février - sa troisième - et a laissé entrevoir la possibilité de hausses plus importantes. Il s'agirait des hausses les plus drastiques du G10 pour ce cycle. Jusqu'en mai, lorsque la Réserve fédérale devrait relever ses taux de 50 points de base.

Guerre des prix

Les minutes de la réunion de mars de la Fed ont montré que des hausses de taux plus importantes et une liquidation agressive du bilan sont probables dans les mois à venir, toujours dans l'optique de la lutte contre l'inflation. La hausse de l'inflation aux USA à 7,9 % enregistrée en février est la plus forte augmentation annuelle depuis 40 ans. En mars, les prix à la consommation devraient augmenter de 8,3 % en glissement annuel, d'après les économistes interrogés par Reuters, alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a fait grimper en flèche les prix des matières premières.

Et comme les Américains piochent davantage dans les prix des loyers, de l'essence et de l'alimentation, les gains salariaux s'érodent - le salaire horaire moyen ajusté à l'inflation a baissé de 2,6 % en glissement annuel en février. Un taux d'inflation élevé renforcera les arguments en faveur d'un resserrement plus important de la politique monétaire.

Le cours du S&P500 face au taux d'intérêt de la FED (Source : Refinitiv)

Les banques à l'épreuve

Alors que la hausse des rendements obligataires, les pénuries de main-d'œuvre et la flambée des prix des produits de base font trembler les marchés boursiers, les bénéfices du premier trimestre aux États-Unis permettront aux investisseurs d'évaluer la résistance des bilans, les pressions sur les coûts des entreprises et les plans de rachat d'actions.

Globalement, la croissance des bénéfices du S&P 500 est attendue à 6,8 % pour le trimestre janvier-mars, contre un rebond de 53 % il y a un an, après le marasme de la période COVID, selon Refinitiv IBES.

Les grandes banques donnent le coup d'envoi de la saison avec les résultats de JPMorgan mercredi, suivis un jour plus tard par ceux de Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Les actions bancaires se sont mal comportées cette année, avec des pertes de 11 %, contre 6 % pour le S&P 500.

Les six plus grands prêteurs devraient afficher une baisse de 35 % de leur revenu net par rapport à l'année précédente. Les revenus des banques d'investissement pourraient avoir diminué, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tandis que certaines banques doivent constituer des provisions pour les pertes liées à la Russie.

Enfin, il faut surveiller si les banques peuvent limiter les rachats d'actions après avoir vu leur capital excédentaire entamé par les pertes du premier trimestre sur leurs avoirs obligataires.