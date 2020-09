Ça se tend à tous les étages

Alors que les places européennes ont connu un mercredi relativement bénin, Wall Street a glissé, glissé tout au long de la journée, pour clôturer au plus bas de la séance, sur des baisses conséquentes puisque le Nasdaq 100 a perdu plus de 3%, soit un effacement express de son rebond de début de semaine. L'amplitude des variations de clôture illustre très bien la montée de la nervosité des investisseurs, préoccupés par le retour en force de l'épidémie de coronavirus en Europe et par les incertitudes engendrées par une élection présidentielle américaine qui se rapproche à grands pas.

Je vous l'avais dit hier, des investisseurs sous perfusion attendent toujours leur shoot de plan de relance aux Etats-Unis. Dans une allocution prononcée devant la chambre des représentants, le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a une fois de plus – et ce n'est pas du tout une surprise – exhorté les parlementaires à s'entendre sur de nouvelles mesures de soutien économique. La probabilité d'un compromis avant l'élection présidentielle prévue dans 40 jours est assez faible. Reste à savoir si les Etats-Unis seront gouvernables après. L'inénarrable Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu hier en refusant de s'engager sur une passation pacifique du pouvoir en cas de défaite. "Nous allons devoir voir ce qu'il va se passer", a-t-il expliqué. Mais peut-être voulait-il simplement faire comprendre qu'il gagnera ?

En Europe, où l'on commence à assister à des mesures radicales de reconfinement, comme c'est le cas en France dans la zone Aix-Marseille, on innove. La BCE est en train de mettre en place une sorte d'"Amazon des créances douteuses". Cette plateforme permettrait à des investisseurs d'acquérir de la dette dépréciée, pour élargir le spectre des porteurs et contribuer à irriguer l'économie. Actuellement, la majorité des portefeuilles de créances de ce type sont achetés par des géants comme Cerberus, Goldman Sachs ou Blackstone. L'objectif serait de proposer des tranches plus petites et d'attirer d'autres acteurs. Le patron d'une plateforme similaire aux Etats-Unis pense que le nombre de prétendants pourrait passer de moins de 10 à plus de 1000. J'ignore quelles conséquences cela aura, mais l'expérience promet d'être intéressante (le lien sur l'article de Reuters qui détaille le dispositif est fourni plus bas).

Les indicateurs avancés sont toujours baissiers aux Etats-Unis et évoluent aussi dans le rouge en Europe ce matin. Les bourses du vieux continent vont donc ouvrir en baisse. En Asie, des contractions importantes sont en cours à Hong Kong et Shanghai notamment.

Les temps forts économiques du jour

Les indices de confiance sont au menu du jour pour la France (8h45) et l'Allemagne (Ifo, 10h00). La Banque Nationale Suisse met à jour sa politique monétaire à 10h00. Aux Etats-Unis, place aux inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et aux chiffres de l'immobilier ancien (16h00).

L'euro est toujours sous pression à 1,16542 USD. L'once d'or a du mal à jouer les valeurs refuge, à 1855 USD. Le pétrole semble être revenu dans son canal étroit, à 41,30 USD le baril de Brent et 39,34 USD celui de WTI. La dette américaine stagne à 0,67% de rémunération sur 10 ans. Le Bitcoin s'est éloigné de ses meilleurs niveaux récents, autour de 10 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Antofagasta : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 1030 GBp.

Britvic : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 850 à 950 GBp.

Centrica : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 60 GBp.

Homeserve : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 1010 à 880 GBp.

Informa : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 529 à 444 GBp.

Ingenico : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 127 à 141 EUR.

International Consolidated Airlines : BBVA passe de performance de marché à surperformance en visant 162,99 GBp.

Nextedia : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 0,70 à 0,74 EUR.

Teleperformance : Bank of America Merrill Lynch démarre le suivi à l'achat en visant 315 EUR.

Total : Scotiabank démarre le suivi à performance sectorielle en visant 44 USD sur l'ADR.

L’actualité des sociétés

En France

Delta Air Lines discuterait avec Airbus pour obtenir le report de la livraison de 40 appareils initialement prévue cette année, selon Bloomberg. Suez a logé son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour quatre ans, afin de la rendre "inaliénable" en réponse aux avances de Veolia. Arkema renforce Bostik avec l'acquisition d'Ideal Work, spécialisé dans les technologies de sols décoratifs, qui génère 10 M€ de revenus annuels. Segro et Icade signent avec la SNCF les promesses pour la reprise de la Gare des Gobelins à Paris. Recylex est toujours dans une situation extrêmement précaire et négocie toujours la restructuration de son passif. Fleury Michon a cédé à Beretta ses 50% dans Piatti Freschi Italia, lourdement déficitaire, à l'euro symbolique. Groupe Séché, le holding de contrôle de Séché Environnement, va racheter 9,98% du capital auprès d'ICM d'ici septembre 2023. Eurazeo PME a finalisé la prise de contrôle d'EasyVista à 70 EUR l'action. Akka participe au projet européen 5GMETA. Trigano, Solutions 30, Hopscotch, Le Bélier, Mr Bricolage, Theraclion, Compagnie Lebon, Nextedia, Robertet, Visiativ, Micropole, Clasquin, Neoen, Cenergy, Guerbet, EOS Imaging, Navya, Frey ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Tesla, Mercedes (Daimler), Volvo ou Ford attaquent en justice à New York les surtaxes douanières visant la Chine. Selon le Wall Street Journal, JPMorgan Chase aurait accepté de payer une amende d'environ 1 Md$ pour clore les poursuites dans une affaire de manipulation des prix aux Etats-Unis. Gilead paiera de son côté 97 M$ pour des paiements illégaux à des patients. Nikola rencontre des difficultés dans ses négociations avec de grands groupes du secteur de l'énergie, comme BP Plc, après les révélations des vendeurs à découvert. La Californie prévoit d'interdire la vente de véhicules à essence en 2035. ByteDance a demandé à Pékin un permis d'exportation de technologie. Volkswagen, avec son SUV électrique ID.4, veut prendre pied durablement sur un segment qui s'annonce porteur. Johnson & Johnson fait entrer son candidat-vaccin Covid en phase III. En Australie, la banque Westpac va payer une amende record de 1,3 MdAUD pour mettre un terme à une procédure pour blanchiment. Bain Capital et ses alliés proposent de racheter Ahlstrom-Munksjö pour 18,10 EUR par action (vs 14,56 EUR à la clôture de la veille), dans le cadre d'une offre recommandée unanimement par le conseil d'administration. Reuters a appris de bonnes sources que des investisseurs publics chinois seraient en train de préparer une sortie de la cote de Brilliance China Automotive Holdings, le partenaire local de BMW.

Ça publie. Costco Wholesale, Accenture, Carmax, Trip.com, FactSet, Vail Resorts, Smiths Group, Hella, Voltalia, Rocket Internet, Autogrill…

Lectures