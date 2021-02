Ça tourne, action !

Le début de disgrâce des valeurs technologiques était très visible hier aux Etats-Unis : le Nasdaq a perdu 2,63% pendant que le Dow Jones grappillait 0,09% en clôture. Moins polarisés, et moins dépendants aux poids lourds de l'économie numérique, les indices européens ont mieux tenu le choc. Ce n'est pas la première tentative de rotation qui a lieu depuis un an. Les précédentes avaient finalement échoué après quelques séances en forme de feu d'artifice pour les valeurs cycliques. Cette fois, le contexte macroéconomique est différent. La vaccination commence à prouver son efficacité. Le net recul des valeurs technologiques de la veille est intervenu, ce n'est pas totalement une coïncidence, au moment où le Royaume-Uni a dévoilé des données montrant que les vaccins les plus utilisés outre-Manche réduisent significativement les hospitalisations. Or nous savons tous que le principal marqueur politique de la pandémie est la capacité des systèmes de santé à accueillir les patients.

Si tout se passe comme prévu, la croissance économique va faire son retour sur des taux records. D'abord parce que la base de comparaison va être très faible au printemps. Ensuite parce que les entreprises vont gagner en confiance. Enfin parce que certains secteurs au point mort vont recommencer à générer de l'activité. C'est mécanique au presque. Dans ce contexte, les investisseurs regardent, et c'est logique, les valeurs qui vont profiter de cette force de traction économique, celles que l'on appelle les valeurs cycliques. Ils regardent aussi les valeurs très décotées, bénéficiaires collatérales de la situation.

Une question que l'on m'a beaucoup posée hier : pourquoi les valeurs technologiques baissent-elles dans le contexte actuel ? Il y a plusieurs explications à cela, mais j'insisterai sur deux points. D'abord, ces sociétés sont des entreprises de croissance, qui sont valorisées sur des promesses de bénéfices en constante augmentation sur le long terme. Si d'autres opportunités de court terme émergent, elles perdent nécessairement de leur attrait. Il faut ajouter à cela qu'il n'y avait pas, sur la période récente, de meilleure opportunité. C'est le concept que les Américains, avec le talent qu'on leur connaît pour les formules percutantes, ont baptisé "TINA" ("there is no alternative") qui a fait des valeurs technologiques un incontournable. Malgré les interrogations sur la rotation des actifs qui ont émergé dès la fin de l'été, l'investissement dans les valeurs technologiques est resté le pari le plus embouteillé des gérants début 2021, parce qu'il restait rassurant et rémunérateur. Or de nouvelles opportunités sont apparues.

Ce consensus sur le secteur technologique a aussi créé un monstre : les deux indices les plus suivis du monde, le S&P500 et le Nasdaq, sont dominés par les valeurs technologiques (les mêmes de surcroît). Cela peut créer un biais baissier sur la totalité des marchés, alors qu'une poignée de titres seulement, les plus gros donc, se retrouvent survendus après avoir été surachetés. Il faudra surveiller cela dans les jours à venir, d'autant que la situation actuelle entre en résonnance avec les théories selon lesquelles le marché financier dans sa globalité n'est pas en situation de bulle spéculative, mais qu'il héberge des poches d'exubérance difficiles à justifier.

Le CAC40 gagnait 0,28% à 5783 points peu après l'ouverture. L'Asie affiche une majorité de places dans le vert, profitant en particulier d'un appétit accru des investisseurs pour les marchés émergents. Car rotation ou pas rotation, c'est de reprise de la croissance économique que l'on parle.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'emploi britannique de janvier (8h00), puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00) sont en vue aujourd'hui. Jerome Powell doit intervenir devant les parlementaires autour de 16h00.

L'euro remonte à 1,21685 USD. L'once d'or se négocie en hausse à 1812 USD. Le pétrole se renforce à 66,35 USD le baril de Brent et à 62,62 USD le baril WTI. Le rendement du T-Bond se stabilise à 1,37% sur 10 ans. Le Bitcoin est sous pression, à 50 518 USD.

Les principaux changements de recommandations

Beiersdorf : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours ajusté de 95,40 à 95,60 EUR.

Cembra : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à cent un franc.

Compass : AlphaValue passe d'accumuler à alléger en visant 1414 GBp.

Credit Suisse : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 14 CHF.

Danone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 64 à 66 EUR.

Deutsche Bank : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 9,50 EUR.

Heineken : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 75 EUR.

Lonza : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 680 CHF.

Metall Zug : Stifel passe de conserver acheter en visant 2100 CHF.

Nordea : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 78 à 90 SEK.

Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 37 à 38 EUR.

Salzgitter : Baader Helvea passe de vendre à achat en visant 35 EUR.

Siemens : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 164 EUR.

Smurfit Kappa : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 47,95 EUR.

Tele2 : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 125 SEK.

UBS : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 13,40 à 13,70 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Engie va amortir son parc nucléaire belge pour 1,9 Md€.

Sanofi reçoit le feu vert de la FDA pour Libtayo dans le cancer du poumon non à petites cellules.

Lagardère Travel Retail remporte un appel d'offres au Chili.

Havas (Vivendi) rachète BLKJ, une agence créative basée à Singapour.

Bonduelle lance une augmentation de capital réservée à ses partenaires agricoles, portant sur 1,23% du capital.

Christian Dior rembourse ses obligations juin 2021.

Tikehau lève 1 Md€ pour sa stratégie liée à la transition énergétique.

Une publication dans une revue scientifique pour Nicox.

Groupe Gorgé sélectionné comme lauréat de l’appel à projet "soutien aux investissements de la filière aéronautique".

Lors de l'OPR sur Selectirente, 2,46% du capital ont été apportés à Sodify.

Gaussin acquiert 10 Bluebus pour les transformer en véhicules autonomes.

Le licencié américain de Drone Volt a fabriqué et fait voler son premier Hercules 2.

Genfit produit de nouvelles études sur Elafibranor dans la PBC.

Prodways installe une deuxième machine d'impression 3D chez EssilorLuxottica.

Navya et Bluebus (Groupe Bolloré) engagent des discussions dans le but de développer un bus autonome de 6 mètres.

Le consortium des fournisseurs d'accès brésiliens adopte la solution Verimatrix Multi-DRM pour la monétisation et la protection du contenu vidéo.

Spineway signe un partenariat avec l'italien Tsunami Medical.

Witbe a créé la Witbox, un petit robot de contrôle à distance et de tests automatisés pour les Set-Top box et les services OTT.

Actia, Baccarat ont publié des résultats et/ou des prévisions.

Dans le monde

Résultats des sociétés

HSBC : réaction très positive du titre à Hong Kong ce matin, après la publication de résultats supérieurs aux attentes et la reprise du versement d'un dividende.

Annonces importantes

Une étude britannique montre que les vaccins de Pfizer / BioNTech et AstraZeneca font chuter les hospitalisations.

Petrobras s'effondre de 22% après la décision de la présidence brésilienne de remplacer le CEO.

Facebook signe finalement un accord avec les autorités en Australie.

Carnival lance une augmentation de capital de 1 Md$.

La Macif serait en pole position pour la reprise d'Aviva France, selon Le Figaro.

Spotify lance ses services dans plus de 80 nouveaux pays.

Softbank et Adam Neumann (WeWork) seraient proches d'un accord pour solder leur contentieux.

Lucid Motor confirme son entrée en bourse via une fusion avec le SPAC Churchill Capital Corp IV.

Ça publie aujourd'hui. The Home Depot, Medtronic, HSBC, The Bank of Nova Scotia, Alcon, Genmab, Fresenius, HeidelbergCement, SIG Combibloc…