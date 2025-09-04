L'explosion haussière d'Alphabet a permis à Wall Street d'éviter de se poser trop de questions hier. En Europe, le rebond s'est aussi imposé au fil de la journée avec une légère détente des taux français après quelques reculades du gouvernement Bayrou, qui reste au bord du précipice. Il reste de la tension dans l'air, à deux semaines d'une importante réunion de la banque centrale américaine.

La vie devient plus facile pour la Bourse de New York quand deux de ses principales pondérations décident de s'enflammer en bourse. Avec +9% pour Alphabet et +3,8% pour Apple en clôture, Wall Street a retrouvé deux locomotives pour clôturer en hausse une séance qui s'annonçait nettement moins favorable. C'est la même décision de justice qui a dopé le cours des deux entreprises. Alphabet est passé entre les mailles du filet antitrust : sa filiale Google va pouvoir conserver son navigateur Chrome. Par ricochet, la décision protège le juteux contrat de recherche qui lie Apple à Google et qui rapporte 20 milliards de dollars par an à la marque qui pousse sur un pommier. Mais hop, hop, hop, tout n'est pas rose : les gains du compartiment technologique américain ont masqué la baisse de 9 des 11 secteurs du S&P 500. L'indice a gagné 0,5%, pendant que le Nasdaq 100 s'adjugeait 0,8%. Le Dow Jones (moins technologique) et le Russell 2000 (petites capitalisations) représentent sans doute un peu plus fidèlement la toile de fond : ils ont perdu respectivement 0,05% et 0,1%.

Le gain spectaculaire d'Alphabet/Google lui a permis de consolider sa position de quatrième capitalisation américaine, à 2800 milliards de dollars. Un beau cadeau de veille d'anniversaire, puisque Google fête ce 4 septembre ses 27 ans (un âge un peu dangereux au demeurant). L'entreprise née en 1998 peut donc être qualifiée de membre de la GenZ, comme Netflix (1997) par exemple. Mais aussi comme Facebook (2004), YouTube et Reddit (2005) et même Pinterest, Instagram, Twitch ou Snap. Amazon, dont la création remonte à 1994, est plutôt classée dans la GenY, plus communément appelée Millenials. Quant à Apple et Microsoft, qui sont respectivement troisième et seconde capitalisations mondiales, ce sont des représentants de la GenX (celle de votre serviteur). Leur point commun ? Toutes ces entreprises sont américaines et en majorité californiennes. Mais la plateforme la plus utilisée du monde en 2025 est issue de la Génération Alpha et s'appelle TikTok. Elle n'est pas américaine, en tout cas pas pour l'instant, mais chinoise.

En Europe un peu plus tôt, tous les marchés avaient clôturé dans le vert. Les nuages qui s'étaient amoncelés après le retour des craintes inflationnistes et la crise politique en France ont fait place à une fragile éclaircie. Le Stoxx Europe 600 a repris 0,7% après avoir chuté de 1,5% la veille. Le rebond s'est appuyé sur un curieux attelage composé du secteur de la santé (signe que les actions défensives font recette en ce moment), de quelques valeurs industrielles de poids (Airbus, Schneider) et de paris haussiers sur des mal-aimés de la cote 2025 (Adidas, LVMH, Capgemini).

Ce qui agite les marchés ce matin, c'est la poursuite de la correction en Chine. L'indice CSI 300 chute de plus de 2% pour une troisième séance consécutive de baisse ce matin. Le Hang Seng, à Hong Kong, enchaîne lui aussi trois replis à la suite. Il se murmure que Pékin pourrait faire sortir du bois ses gendarmes financiers pour calmer un peu la spéculation sur les marchés actions. C'est cocasse dans la mesure où ce sont les autorités qui ont multiplié les mesures favorables pour ramener l'épargne des Chinois dans le circuit il y a quelques mois. Mais en Chine comme ailleurs, on préfère la politique "Boucle d'Or" aux excès : ni trop chaud, ni trop froid, juste tiède.

On garde aussi un œil sur le marché pétrolier, alors que les cours de l'or noir ont baissé après des signaux d'accroissement du stockage mondial et de rumeurs de poursuite de l'accroissement de la production de l'OPEP+. Dans un monde où la dynamique de croissance semble se modérer, le renforcement continu de l'offre ne peut qu'entraîner un déséquilibre à terme. C'est d'ailleurs le point de vue de Goldman Sachs qui a pondu hier une étude anticipant un reflux du Brent dans la zone des 55 à 50 USD l'année prochaine. Un niveau qui ne serait pas pour déplaire à la Maison Blanche, qui cherche tous les moyens possibles pour compenser l'inflation héritée des droits de douane. Mais un niveau qui pèserait lourdement sur une partie du secteur pétrolier US, dont les coûts de production sont incompatibles avec un prix si faible.

Enfin, l'autre actualité de fond cette semaine, ce sont les éléments qui alimentent la jauge de prévisions de baisse des taux aux Etats-Unis. L'accent est mis sur les chiffres de l'emploi. Les dernières données disponibles montrent que le marché du travail s'essouffle. Il y aura encore des indicateurs aujourd'hui, avant les chiffres officiels du mois d'août demain. L'affaiblissement est favorable aux marchés actions parce que le marché action veut que les taux d'intérêts baissent. Or la dégradation des indicateurs économiques renforce l'hypothèse de plusieurs réductions de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Une configuration qui permettrait aussi de détendre un peu le marché obligataire, qui est particulièrement stressé ces derniers jours par le surendettement de plusieurs économies majeures.

En Asie Pacifique ce matin, la Chine souffre mais les autres places profitent d'une embellie. Le Japon reprend 1,5%, l'Australie 1%, Taiwan et l'Inde 0,5% et la Corée du Sud 0,2%. Les places européennes sont attendues en légère hausse.

Le CAC40 ouvre en baisse de 0,3% à cause de la chute de Sanofi. Le SMI et le Bel 20 gagnent 0,2% dans les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : les ventes au détail de la zone euro puis une grosse livraison de stats américaines : les licenciements Challenger, la variation de l'emploi ADP, les nouvelles demandes d'allocations chômage, la productivité, la balance commerciale, le coût unitaire de la main-d'œuvre, les indices PMI et ISM des services et les stocks de brut DOE. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ASML Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 650 à 680 EUR.

Axa : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44,50 à 45 EUR.

Buzzi : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 47 EUR.

Dormakaba : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 862 à 900 CHF.

Entain : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 949 GBX à 917 GBX.

Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 136 à 135 EUR.

Getlink : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 18 à 15 EUR.

Holcim : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 75 CHF.

Heidelberg Materials : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 240 EUR.

Mercedes-Benz Group : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 60 EUR.

Nexans : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 143 EUR.

Nordic Semiconductor : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 145 NOK.

Partners Group Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1270 à 1300 CHF. Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1140 à 1190 CHF.

Renk Group : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 72 à 68 EUR.

Rheinmetall : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2200 EUR.

Roche Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 345 à 320 CHF.

RWE : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 39 à 41 EUR.

Saab : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 430 SEK.

SMA Solar Technology : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours de 16 EUR.

Soitec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 EUR.

STMicroelectronics : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25 EUR à 27 EUR.

Swiss Life Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 829 à 865 CHF.

Tate & Lyle : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 590 GBX.

Traton : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 420 SEK.

Vinci : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 143 à 142 EUR.

Wärtsilä : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 19,40 EUR à 20 EUR.

Ypsomed Holding : KeyBanc Capital Markets démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 525 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Le trio Orange-Iliad-Bouygues Telecom envisage de former un consortium pour reprendre les actifs d'Altice, selon La Lettre.

Airbus a livré 61 avions en août, ce qui porte à 434 le nombre d'appareils livrés sur 8 mois, selon des sources industrielles.

L'anticorps amlitélimab de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaires dans une étude de phase avancée sur la dermatite.

Les négociations pour la vente de la filiale sud-africaine d'ArcelorMittal achoppent sur la question de l'évaluation, selon Bloomberg.

Un placement de titres Nexans a été réalisé à 121,50 EUR par action, selon des sources de marché.

bioMérieux freiné par la Chine et les droits de douane américains.

GTT remporte une commande pour deux méthaniers à destination des Etats-Unis.

Vallourec améliore son bilan en remboursant partiellement des obligations.

Forvia a placé 600 MEUR d'obligations 2031 à 5,375%.

Derichebourg lance un programme de rachat d'actions.

OPmobility signe un partenariat avec le constructeur de bus suisse HESS pour les batteries.

Voltalia prévoit un retour à un résultat net positif à partir de 2026.

Viridien et TGS lancent la phase I de l'étude Megabar au large du Brésil.

Peugeot Invest a cédé 5,8% du capital de Lisi à 39 EUR par action, soit 105 MEUR de profit brut.

Solutions 30 prend le contrôle d'Elektra Realizacje en Pologne.

Lhyfe effectue ses 1ères livraisons d’hydrogène vert renouvelable aux Pays-Bas auprès d’Essent.

Biophytis obtient l'autorisation de l'EMA pour un essai clinique de phase II dans le domaine de l'obésité.

Entreparticuliers devient Ethero.

Les principales publications du jour : Figeac Aero, Winfarm… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Les actions de Nidec plongent en raison de l'implication possible de la direction dans une comptabilité irrégulière

Les principales publications du jour : Sun Hung Kai Properties, United Microelectronics…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.