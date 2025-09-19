Le mois de septembre 2025 est bien parti pour briser la malédiction des mois de septembre, qui sont notoirement baissiers en Bourse. Faute de trouver des raisons valables pour faire reculer les actions, les investisseurs les font monter, alléchés par les dépenses colossales engagées pour transformer le monde en gigantesque data center. La semaine se termine avec la Banque du Japon, Trump et Xi, des indices au zénith et quelques pirates.

Je me demande toujours ce que pensent les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la finance quand elles jettent un œil sur l'actualité d'une semaine comme celle-là, et qu'elles constatent que des gens dotés d'un intellect a priori fonctionnel tournent en boucle en bavant sur des sujets aussi excitants que les taux directeurs, la puissance des puces informatiques ou le ratio de couverture de la dette par l'Ebitda. Ils doivent probablement se dire : "ces gens sont ravagés". Au vu des kilomètres de papiers sur la Fed, des téraoctets de vidéos sur Powell et sur Trump et des tonnes de commentaires sur la façon de profiter au mieux de tout ça, difficile de leur donner tort.

Mais c'est comme ça ! Quand on sort de sa zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs, on a souvent des surprises. Tenez, exemple personnel. Pas plus tard que ce matin, j'apprends qu'aujourd'hui, c'est la sainte-Emilie. Or il se trouve que nous avons une Emilie dans l'équipe, même si je doute qu'elle soit une sainte. Pour trouver un truc idiot à lui dire (j'aime dire des trucs idiots), je me rends sur la page Wikipédia du jour, le 19 septembre donc, histoire de découvrir qui était cette Emilie sanctifiée. A-t-elle été dévorée par des loups de Wall Street ? A-t-elle accompli quelque miracle du type multiplication des réductions de taux ou transformation de l'eau en bitcoin. Je commence par scroller vers le bas, car c'est en bas de page que Wikipédia cache les mystères de la canonisation, généralement juste au-dessus de proverbes si improbables que même l'Almanach Savoyard© les a retoqués. Dans le cas d'Emilie, déception : il n'y a pas d'histoire croustillante sur les circonstances de sa béatification. J'ai quand même droit au proverbe sibyllin "A sainte-Emilie, luzerne à pleine faucille". Comme d'habitude, si vous avez une explication rationnelle voire ésotérique, écrivez à la rédaction de Zonebourse. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'apprends en remontant la page que le 19 septembre est aussi la journée internationale du parler pirate, parce que deux illuminés l'ont décrété il y a 23 ans. Et aussi qu'un autre groupe d'illuminés, les pastafariens, l'a intégré dans son calendrier des fêtes à célébrer chaque année.

Moralité, les amateurs de finance ne sont peut-être pas plus cinglés que les autres. C'est juste qu'ils cultivent leur entre-soi en parlant de taux directeurs et de ratio PER plutôt que de rhum et d'abordage, qu'ils ont des doudounes sans manche à la place de redingotes en velours avec des épaulettes dorées et qu'ils se saluent d'un triste "Hello Bro" au lieu de se servir un joyeux "Ohé matelot".

Maintenant qu'il a fini son délire avec les pirates, peut-être qu'il va finir par nous parler de bourse. J'y viens doucement. Mercredi, la banque centrale américaine a réduit ses taux comme tout le monde l'attendait. Les marchés actions sont rassurés, ils peuvent continuer à monter même si la Fed a un peu fait les gros yeux en disant que c'est le moment d'en profiter, parce qu'il n'y aura pas des dizaines de baisses de taux à l'avenir. Le marché obligataire est un peu plus prudent, comme d'habitude, face à ce qu'il interprète comme une réticence de la banque centrale à assouplir sa politique trop vite et trop fort. Wall Street garde quand même dans un coin de sa tête que la Fed risque de passer sous la coupe de la Maison Blanche au départ de Jerome Powell, dans quelques mois. Cette perspective galvanise les petites valeurs : l'indice Russell 2000 qui les suit a bondi de 2,5% hier. Il a même signé un nouveau record en séance. Records aussi pour le Nasdaq 100 (+0,95%), pour le S&P 500 (+0,5%) et pour le Dow Jones (+0,3%). En Europe un peu avant, les indices avaient pris le sillage de la bourse américaine. Le CAC 40 français a gagné 0,9% et le DAX allemand 1,35%. La séance a été marquée par l'envolée de 23% d'Intel après un investissement de Nvidia. Là aussi, l'entre-soi paie. Les investissements dans l'IA et la spéculation créée par ce petit événement dans le secteur des semiconducteurs a ruisselé partout, notamment en Europe, d'ASML à Soitec.

La fin de semaine se déroule toujours sous le signe des banques centrales. Après les décisions de la Fed et des banques d'Angleterre, de Norvège ou du Brésil, c'était au tour de la Banque du Japon de se prononcer sur ses taux cette nuit. L'institution a opté pour un statu quo, comme l'avaient pronostiqué les économistes. Cette absence de surprise a malgré tout contribué à renforcer le yen face au dollar. La BoJ a aussi annoncé qu'elle allait commencer à alléger son énorme stock d'ETF acquis pour stabiliser les marchés. Elle devrait mettre plusieurs années à solder ses positions, à raison de 4,2 milliards de dollars de cession par an en moyenne, en valeur de marché (ces ETF ont une valeur de bilan presque moitié moindre).

Donald Trump doit s'entretenir par téléphone avec Xi Jinping à 15h00 heure de Paris, pour évoquer ce qui sépare et ce qui rapproche les Etats-Unis et la Chine. Le président américain a par ailleurs affirmé que Vladimir Poutine "l'a laissé tomber". Avant lui, d'autres dirigeants occidentaux en avaient fait l'expérience. Coucou Manu.

Sur les marchés orientaux, les parcours sont plus ou moins inversés par rapport à hier. Le Japon perd 0,9%, la Corée du Sud 0,7%, l'Inde 0,4% et Taiwan 0,2%. L'Australie se redresse de 0,7% et Hong Kong reprend un peu de hauteur. L'indice MSCI AC Asia Pacifique n'aura pas beaucoup bougé cette semaine. Les indicateurs avancés européens évoluent non loin de l'équilibre en préouverture. Le biais reste légèrement haussier à Wall Street, en tout cas à potron-minet.

Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,26% à 7875 points. Le SMI est stable à 12 046 points. Le Bel 20 grappille 0,1% à 4701 points.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à la production allemands et les ventes de détail britanniques (8h00) animeront une journée qui, une fois n'est pas coutume, ne contiendra pas de statistique américaine. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne.

EQT lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données, selon le FT.

Novo Nordisk licencie une équipe américaine chargée de l'éducation sur l'obésité et le diabète.

Scout24 acquiert les plateformes immobilières en ligne espagnoles Fotocasa et Habitaclia.

Ströer revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison des "incertitudes géopolitiques".

Vodafone et Digi Romania rachètent les actifs roumains de Hellenic Telecommunications.

Avio et Spacelaunch annoncent un nouvel accord de lancement pour Vega C.

Mikron conclut un contrat de licence avec United Machining Solutions.

Les principales publications du jour : Attica…

D'Amérique du Nord

Fedex gagne 5,5% hors séance après ses résultats trimestriels.

Lennar perd 3,2% hors séance après ses résultats trimestriels.

La société de cybersécurité Netskope valorisée à 8,8 milliards de dollars pour sa première journée de bourse.

United Parcel Service met fin à son projet d'achat d'Estafeta.

Willis Towers Watson renforce son programme de rachat d'actions de 1,5 Md$.

La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques.

Les principales publications du jour : Standard Lithium…

D'Asie et d'ailleurs

Les différentes actions du groupe Adani grimpent après que le régulateur indien a rejeté les allégations de Hindenburg.

Hyundai Motor a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 mais a réduit ses anticipations de bénéfices.

Hier, Bloomberg a révélé que Sumitomo Mitsui envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies Financial.

S&P relève la note crédit d'Embraer de "BBB-" à "BBB", perspective stable.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.