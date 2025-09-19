Je me demande toujours ce que pensent les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la finance quand elles jettent un œil sur l'actualité d'une semaine comme celle-là, et qu'elles constatent que des gens dotés d'un intellect a priori fonctionnel tournent en boucle en bavant sur des sujets aussi excitants que les taux directeurs, la puissance des puces informatiques ou le ratio de couverture de la dette par l'Ebitda. Ils doivent probablement se dire : "ces gens sont ravagés". Au vu des kilomètres de papiers sur la Fed, des téraoctets de vidéos sur Powell et sur Trump et des tonnes de commentaires sur la façon de profiter au mieux de tout ça, difficile de leur donner tort.
Mais c'est comme ça ! Quand on sort de sa zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs, on a souvent des surprises. Tenez, exemple personnel. Pas plus tard que ce matin, j'apprends qu'aujourd'hui, c'est la sainte-Emilie. Or il se trouve que nous avons une Emilie dans l'équipe, même si je doute qu'elle soit une sainte. Pour trouver un truc idiot à lui dire (j'aime dire des trucs idiots), je me rends sur la page Wikipédia du jour, le 19 septembre donc, histoire de découvrir qui était cette Emilie sanctifiée. A-t-elle été dévorée par des loups de Wall Street ? A-t-elle accompli quelque miracle du type multiplication des réductions de taux ou transformation de l'eau en bitcoin. Je commence par scroller vers le bas, car c'est en bas de page que Wikipédia cache les mystères de la canonisation, généralement juste au-dessus de proverbes si improbables que même l'Almanach Savoyard© les a retoqués. Dans le cas d'Emilie, déception : il n'y a pas d'histoire croustillante sur les circonstances de sa béatification. J'ai quand même droit au proverbe sibyllin "A sainte-Emilie, luzerne à pleine faucille". Comme d'habitude, si vous avez une explication rationnelle voire ésotérique, écrivez à la rédaction de Zonebourse. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'apprends en remontant la page que le 19 septembre est aussi la journée internationale du parler pirate, parce que deux illuminés l'ont décrété il y a 23 ans. Et aussi qu'un autre groupe d'illuminés, les pastafariens, l'a intégré dans son calendrier des fêtes à célébrer chaque année.
Moralité, les amateurs de finance ne sont peut-être pas plus cinglés que les autres. C'est juste qu'ils cultivent leur entre-soi en parlant de taux directeurs et de ratio PER plutôt que de rhum et d'abordage, qu'ils ont des doudounes sans manche à la place de redingotes en velours avec des épaulettes dorées et qu'ils se saluent d'un triste "Hello Bro" au lieu de se servir un joyeux "Ohé matelot".
Maintenant qu'il a fini son délire avec les pirates, peut-être qu'il va finir par nous parler de bourse. J'y viens doucement. Mercredi, la banque centrale américaine a réduit ses taux comme tout le monde l'attendait. Les marchés actions sont rassurés, ils peuvent continuer à monter même si la Fed a un peu fait les gros yeux en disant que c'est le moment d'en profiter, parce qu'il n'y aura pas des dizaines de baisses de taux à l'avenir. Le marché obligataire est un peu plus prudent, comme d'habitude, face à ce qu'il interprète comme une réticence de la banque centrale à assouplir sa politique trop vite et trop fort. Wall Street garde quand même dans un coin de sa tête que la Fed risque de passer sous la coupe de la Maison Blanche au départ de Jerome Powell, dans quelques mois. Cette perspective galvanise les petites valeurs : l'indice Russell 2000 qui les suit a bondi de 2,5% hier. Il a même signé un nouveau record en séance. Records aussi pour le Nasdaq 100 (+0,95%), pour le S&P 500 (+0,5%) et pour le Dow Jones (+0,3%). En Europe un peu avant, les indices avaient pris le sillage de la bourse américaine. Le CAC 40 français a gagné 0,9% et le DAX allemand 1,35%. La séance a été marquée par l'envolée de 23% d'Intel après un investissement de Nvidia. Là aussi, l'entre-soi paie. Les investissements dans l'IA et la spéculation créée par ce petit événement dans le secteur des semiconducteurs a ruisselé partout, notamment en Europe, d'ASML à Soitec.
La fin de semaine se déroule toujours sous le signe des banques centrales. Après les décisions de la Fed et des banques d'Angleterre, de Norvège ou du Brésil, c'était au tour de la Banque du Japon de se prononcer sur ses taux cette nuit. L'institution a opté pour un statu quo, comme l'avaient pronostiqué les économistes. Cette absence de surprise a malgré tout contribué à renforcer le yen face au dollar. La BoJ a aussi annoncé qu'elle allait commencer à alléger son énorme stock d'ETF acquis pour stabiliser les marchés. Elle devrait mettre plusieurs années à solder ses positions, à raison de 4,2 milliards de dollars de cession par an en moyenne, en valeur de marché (ces ETF ont une valeur de bilan presque moitié moindre).
Donald Trump doit s'entretenir par téléphone avec Xi Jinping à 15h00 heure de Paris, pour évoquer ce qui sépare et ce qui rapproche les Etats-Unis et la Chine. Le président américain a par ailleurs affirmé que Vladimir Poutine "l'a laissé tomber". Avant lui, d'autres dirigeants occidentaux en avaient fait l'expérience. Coucou Manu.
Sur les marchés orientaux, les parcours sont plus ou moins inversés par rapport à hier. Le Japon perd 0,9%, la Corée du Sud 0,7%, l'Inde 0,4% et Taiwan 0,2%. L'Australie se redresse de 0,7% et Hong Kong reprend un peu de hauteur. L'indice MSCI AC Asia Pacifique n'aura pas beaucoup bougé cette semaine. Les indicateurs avancés européens évoluent non loin de l'équilibre en préouverture. Le biais reste légèrement haussier à Wall Street, en tout cas à potron-minet.
Le CAC 40 ouvre en hausse de 0,26% à 7875 points. Le SMI est stable à 12 046 points. Le Bel 20 grappille 0,1% à 4701 points.
Les temps forts économiques du jour
Les prix à la production allemands et les ventes de détail britanniques (8h00) animeront une journée qui, une fois n'est pas coutume, ne contiendra pas de statistique américaine. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1782 USD
- Once d'or : 3659 USD
- Brent : 67,25 USD
- Spread Bund / OAT : 81 points (+0,5%)
- VIX : 15,70 (-0,02%)
- 10 ans US : 4,122%
- Bitcoin : 117 104 USD
Les principaux changements de recommandations
- Airbus : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 230 EUR.
- Altarea : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 118 à 122 EUR.
- Ashtead Group : RBC Capital passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 4600 GBX.
- Asr Nederland : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 60 EUR.
- Aumovio : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 50 EUR. JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.
- Aéroports De Paris : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR.
- BAE Systems : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 2270 GBX.
- Bakkavor Group : RBC Capital passe de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 200 à 230 GBX.
- Cellnex Telecom : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 37,50 EUR.
- Dassault Aviation : Goldman Sache reprend le suivi à vendre en visant 270 EUR.
- DHL Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 47 à 42 EUR.
- Embracer Group : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 SEK.
- Hennes & Mauritz : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours de 130 SEK.
- Iberdrola : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18,70 EUR.
- Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 220 à 263 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 225 CHF à 182 CHF.
- Leonardo : Goldman Sache reprend le suivi à neutre en visant 50 EUR.
- Nanobiotix : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 9 à 14 USD.
- Nexity : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 11 à 14,80 EUR.
- NN Group : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 52 à 60 EUR.
- Redeia Corporacion : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 20,80 à 18 EUR.
- Safran : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 340 EUR.
- SIG Group : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 13,20 à 10,10 CHF. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 17,20 CHF à 12 CHF.
- Solutions 30 : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1,90 EUR à 1,20 EUR.
- Stellantis : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,50 EUR.
- Técnicas Reunidas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25,50 à 30 EUR.
- Victrex : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 830 à 650 GBX.
- Wizz Air Holdings : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1500 à 1400 GBX.
- WPP : BNP Paribas Exane démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 29 USD.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Capgemini place 4 milliards d'euros d'obligations sur quatre échéances pour financer l'acquisition de WNS.
- EssilorLuxottica passe de 8,5 à 9,5% du capital de Nikon.
- Vinci remporte le contrat d'électrification du projet Rail Baltica pour 885 MEUR.
- Les français Ardian et InfraVia et les américains KKR, Blackstone et GIP lorgneraient Altice France, selon La Lettre.
- GL Events a signé un contrat de prestations de services pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026, représentant un volume d'activité supérieur à 130 MEUR.
- Planisware poursuit son développement en Amérique du Nord avec deux nouveaux data centers au Canada.
- Hoffmann Green Cement finalise une émission d'obligations convertibles de 6 MEUR souscrites par Inveready.
- Llama émet 2 MEUR d'obligations remboursables en numéraire ou en actions.
- Mauna Kea relance sa présence en Australie avec Cellvizio.
- Transition Evergreen demande son placement en redressement judiciaire.
- Les principales publications du jour : Akwel, Touax, Altamir, Actia, Boiron, Bio-UV, Waga… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne.
- EQT lance la vente de ses activités nordiques dans le domaine du haut débit et des centres de données, selon le FT.
- Novo Nordisk licencie une équipe américaine chargée de l'éducation sur l'obésité et le diabète.
- Scout24 acquiert les plateformes immobilières en ligne espagnoles Fotocasa et Habitaclia.
- Ströer revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison des "incertitudes géopolitiques".
- Vodafone et Digi Romania rachètent les actifs roumains de Hellenic Telecommunications.
- Avio et Spacelaunch annoncent un nouvel accord de lancement pour Vega C.
- Mikron conclut un contrat de licence avec United Machining Solutions.
- Les principales publications du jour : Attica…
D'Amérique du Nord
- Fedex gagne 5,5% hors séance après ses résultats trimestriels.
- Lennar perd 3,2% hors séance après ses résultats trimestriels.
- La société de cybersécurité Netskope valorisée à 8,8 milliards de dollars pour sa première journée de bourse.
- United Parcel Service met fin à son projet d'achat d'Estafeta.
- Willis Towers Watson renforce son programme de rachat d'actions de 1,5 Md$.
- La FDA approuve la crème contre l'eczéma d'Incyte pour les patients pédiatriques.
- Les principales publications du jour : Standard Lithium…
D'Asie et d'ailleurs
- Les différentes actions du groupe Adani grimpent après que le régulateur indien a rejeté les allégations de Hindenburg.
- Hyundai Motor a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 mais a réduit ses anticipations de bénéfices.
- Hier, Bloomberg a révélé que Sumitomo Mitsui envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies Financial.
- S&P relève la note crédit d'Embraer de "BBB-" à "BBB", perspective stable.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Gros test de réalité pour l'hydrogène vert (MIT Technology Review, en anglais).
- Un nouveau stratagème de soft power de la part de Poutine (Noéma, en anglais).
- Les dividendes divins (Aeon, en anglais).
- La crise sanitaire naissante de l'IA chez les adolescents (The Atlantic, en anglais).
- D'où vient le sentiment anti-touriste ? (Rane, en anglais).
- Le "Giverny Business" autour de Monet (Le Monde).
- Le PDG d'Exxon est "pessimiste" quant à la percée de Trump sur les règles européennes en matière d'ESG (Semafor, en anglais).
- En Argentine, Milei n’a jamais été aussi impopulaire (Le Grand Continent).
- Les Etats-Unis entrent-ils dans un nouveau Maccarthysme ? (Financial Times, en anglais).