Depuis plusieurs années, les marchés américains nous avaient habitués à une forte concentration autour de quelques méga caps. Mais le rallye commence à s'élargir.

A la mi-année, le S&P 500 et le Dow Jones font jeu égal, avec un gain de 10% en 2026. Sur les cinq dernières années, le Dow Jones n’a battu le S&P 500 qu’à une seule reprise. C’était en 2022, année difficile pour tous les indices.

Ces dernières semaines, le Dow Jones a clairement repris le leadership. L’indice enchaîne les records, quand le S&P 500 et le Nasdaq sont en dessous de leur plus haut du début du mois de juin. Un très bon indicateur de cette rotation est la progression de la participation à la hausse.

68% des valeurs du S&P 500 sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Source : Bloomberg

Rotation. Ou pas.

Si l’IA est toujours la thématique centrale, elle se traduit par des fortunes diverses pour la tech. Les investisseurs adorent les semi-conducteurs, mais doutent de la capacité des hyperscalers à rentabiliser leurs investissements.

Dans un récent rapport, Goldman Sachs a indiqué s’attendre à des dépenses d'investissement cumulées liées à l'IA de 5 300 milliards de dollars entre 2025 et 2030 pour Meta, Microsoft, Amazon et Alphabet.

Les hyperscalers ont décroché depuis début mai. Source : Bloomberg

Mais les investisseurs continuent plus que jamais à jouer l’IA. Désormais, ils s’exposent à cette thématique à travers l’énergie, les services aux collectivités, ou encore l’industrie. En effet, il ne suffit pas d’acheter des puces, il faut construire les data centers, les approvisionner en énergie, les refroidir… C’est ainsi que Caterpillar est la meilleure performance du Dow Jones en 2026.

Et maintenant ?

De nombreuses banques ont un objectif de cours à 8 000 points ou plus pour la fin d’année. L’élargissement du rallye est un des éléments clés derrière cet objectif. Si le S&P 500 clôture l’année au-delà de cette barre symbolique, ce serait la quatrième année de performance à plus de 15% pour l’indice.

Et malgré la hausse continue des indices depuis plusieurs années, les valorisations sont encore raisonnables. Le S&P 500 s’échange à un peu plus de 20 fois les bénéfices, soit à peu près sa moyenne à 5 ans (19.9).

Toutefois, ces valorisations reposent sur des estimations de bénéfices en forte progression. Selon Bloomberg, les analystes attendent 25% de croissance des BPA cette année. Toute déception lors de la prochaine saison des résultats, qui débute la semaine prochaine, risque donc d’être fortement sanctionnée.