Il s'en est fallu de peu, mais le S&P 500 a achevé le mois de novembre dans le vert. A court terme, les marchés actions semblent manquer de catalyseurs pour poursuivre le rallye.

+ 0.13%. C’est le gain du S&P 500 sur le mois de novembre. Suffisant pour permettre de poursuivre la série : nous sommes désormais à sept mois de hausse consécutive.

Mais ce mois de novembre fut laborieux, avec même un trou d’air d’environ 5% à mi-parcours, dont on pensait qu’il enterrerait la série des mois haussiers.

Troisième année de bull market

Si on refait un peu le film de l’année, les premières semaines ont été positives, dans le sillage de la fin d’année 2024 et de la réélection de Donald Trump.

Puis le sujet des droits de douane est venu fragiliser la dynamique, jusqu’à la briser complètement le 2 avril, au moment de l’annonce des tarifs réciproques. En quelques séances le S&P 500 est ainsi passé en bear market (baisse de 20% du pic au creux).

Ensuite, à mesure que Donald Trump a reculé, que la facture s’est allégée pour les consommateurs et les entreprises, et surtout que le thème de l’IA est devenu central, les marchés actions ont vite effacé cet épisode douloureux.

Et à moins d’un mois de la fin de l’année, le bilan est plus que positif : le S&P 500 affiche une progression de 16% depuis le 1er janvier. C’est même 22% pour le Nasdaq. Et ce, après deux années (2023 et 2024) de hausses marquées.

Tout est dans les prix ?

Mais la dynamique semble s’être essoufflée. Pour le résumer simplement, les catalyseurs des derniers mois, principalement l’IA et les baisses de taux de la Fed, semblent avoir été épuisés.

Personne ne remet en cause la pertinence du thème de l’IA, mais il semble avoir déjà bien payé, compte tenu des niveaux de valorisation. Pour ce qui est de la Fed, les baisses de taux sont moins évidentes qu’elles semblaient l’être il y a quelques semaines.

Les marchés actions semblent donc un peu à bout de souffle en ce début du mois de décembre. C’est d’ailleurs ce que l’on voit lorsqu’on dézoome un peu : le S&P 500 est dans un range (un intervalle) de 5% depuis environ trois mois.

Néanmoins, les professionnels restent positifs. Selon une enquête Reuters, le S&P 500 est attendu à 7 490 points fin 2026 (+11,7%).

L’autre élément positif, c’est la saisonnalité. Selon les données de Yardeni, décembre est historiquement le deuxième meilleur mois de l’année. Depuis 1928, la performance est en moyenne de + 1.27%.

Un nouveau mois positif permettrait de se rapprocher des deux séries records des 30 dernières années. Entre décembre 1994 et septembre 1995, puis entre avril 2017 et janvier 2018, le S&P 500 a enchaîné 10 mois de hausses consécutives.