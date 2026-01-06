AB InBev reprend à 100% ses usines de cannettes aux Etats-Unis

AB InBev annonce avoir exercé son droit de racheter la participation minoritaire de 49,9% dans ses usines de cannettes aux Etats-Unis, auprès d'un consortium d'investisseurs lié à Apollo Global Management, pour un prix estimé à environ 3 milliards de dollars.

Selon le brasseur, ces 7 installations réparties dans 6 Etats américains "constituent une composante stratégique de son business, garantissant la qualité, l'efficacité des coûts, la rapidité d'innovation et la sécurité d'approvisionnement pour ses marques".



L'exercice de l'option de rachat par AB InBev sera financé par les liquidités disponibles et "est cohérent avec sa stratégie d'allocation de capital qui se concentre sur la maximisation de la valeur à long terme pour les actionnaires".



La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action du groupe belge dès la première année et, sous réserve des conditions de clôture habituelles, il est anticipé que sa clôture interviendra au 1er trimestre 2026.