AB InBev reprend à 100% ses usines de cannettes aux Etats-Unis
AB InBev annonce avoir exercé son droit de racheter la participation minoritaire de 49,9% dans ses usines de cannettes aux Etats-Unis, auprès d'un consortium d'investisseurs lié à Apollo Global Management, pour un prix estimé à environ 3 milliards de dollars.
Selon le brasseur, ces 7 installations réparties dans 6 Etats américains "constituent une composante stratégique de son business, garantissant la qualité, l'efficacité des coûts, la rapidité d'innovation et la sécurité d'approvisionnement pour ses marques".
L'exercice de l'option de rachat par AB InBev sera financé par les liquidités disponibles et "est cohérent avec sa stratégie d'allocation de capital qui se concentre sur la maximisation de la valeur à long terme pour les actionnaires".
La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action du groupe belge dès la première année et, sous réserve des conditions de clôture habituelles, il est anticipé que sa clôture interviendra au 1er trimestre 2026.
Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (15,1%), Amérique centrale (28,5%), Amérique du Nord (24,5%), Amérique latine (20,8%), Asie-Pacifique (10,4%) et autres (0,7%).
