AB Science obtient des résultats encourageants de phase 1 dans la leucémie

La société de biotechnologie française franchit une étape clinique majeure avec sa molécule AB8939. Les derniers résultats de phase 1 révèlent une efficacité remarquable chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) aux pronostics particulièrement sombres.

AB Science rapporte un quatrième cas consécutif de réponse clinique favorable en associant l'AB8939 au vénétoclax. Le taux de réponse globale s'établit à 100% sur l'échantillon traité, incluant des patients en troisième ou quatrième ligne de traitement présentant des mutations génétiques complexes et une forte résistance aux thérapies conventionnelles.



Ce succès repose sur la capacité de l'AB8939 à déstabiliser les microtubules des cellules cancéreuses sans altérer les cellules souches saines. Selon le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique, "il existe de solides raisons de combiner AB8939 et le vénétoclax, car ces deux molécules ont une faible toxicité hématologique et des modes d'action complémentaires".



Ces données cliniques, marquées par une excellente tolérance, ouvrent la voie à un positionnement stratégique sur le segment des besoins médicaux non satisfaits les plus critiques de la LMA.