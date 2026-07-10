AB Science rationalise son portefeuille et se recentre sur deux molécules

La biotech française annonce l'arrêt définitif de trois études cliniques non prioritaires sur le Masitinib. L'objectif est de concentrer l'ensemble de ses ressources sur la leucémie myéloïde aiguë et la sclérose latérale amyotrophique.

La société a annoncé aujourd'hui une refonte de son programme de développement clinique afin de concentrer ses efforts financiers et opérationnels sur ses deux projets les plus porteurs.



En conséquence, trois études cliniques jugées non prioritaires, et dont le recrutement était déjà suspendu, sont définitivement arrêtées. Sont concernées : la phase 2 dans le syndrome d'activation mastocytaire, ainsi que les phases 3 dans la mastocytose et dans les formes progressives de la sclérose en plaques.



Le groupe précise que cette décision n'est en aucun cas liée à des motifs de sécurité du Masitinib. Pour Stéphane Ledermann, PDG d'AB Science, ce choix répond à une logique réglementaire et industrielle : "Elle est [...] cohérente avec la volonté de disposer de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien avec le meilleur niveau de qualité les deux programmes prioritaires".



Cap sur la leucémie et la SLA



AB Science focalise désormais ses ambitions sur deux axes thérapeutiques majeurs :



- Le programme AB8939 (Leucémie myéloïde aiguë) dans lequel la société vient de franchir avec succès l'étape 3 de la phase 1, testant la combinaison de sa molécule avec le Venetoclax. Forte de l'avis favorable du comité indépendant de surveillance des données (IDMC), la biotech va solliciter le feu vert des autorités de santé pour lancer l'étape 4, qui évaluera cette fois une triple combinaison prometteuse (AB8939 + Vénétoclax + Azacitidine).



- Le masitinib dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) : Bien qu'autorisé en 2025, ce programme de phase 3 n'a pas encore débuté. AB Science s'attelle actuellement à actualiser le protocole et ses modalités de mise en oeuvre. Une demande d'autorisation de reprise sera déposée auprès des autorités de santé après la soumission d'un amendement substantiel. Pour les marchés, ce recentrage drastique devrait permettre à la biotech de réduire sa consommation de trésorerie tout en maximisant les chances de réussite de ses actifs les plus avancés.