AB Science se distingue après un essai clinique encourageant

Le titre AB Science signe l'une des hausses les plus notables de Bourse de Paris mardi matin suite à la publication par la société de biotechnologie de premiers résultats encourageants d'un essai clinique préliminaire pour son traitement de la leucémie.



Ces données, obtenues à l'issue de 14 jours de suivi auprès de trois patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) associées à un profil génétique très défavorable, ont montré que le traitement était bien toléré, sans toxicité hématologique, avec un taux de contrôle de la maladie de 100% et un taux de réponse partielle de 100%, dont un patient en réponse complète.



D'après AB Science, ces résultats consolident le mécanisme d'action d'AB8939, qui cible les cellules souches cancéreuses sans faire disparaitre les cellules souches tumorales, et qui a été associé à l'anticancéreux Vénétoclax dans le cadre de l'essai.



La phase 1 doit désormais continuer avec un nouveau palier qui doit permettre d'évaluer une dose plus élevée d'AB8939, toujours en combinaison avec Vénétoclax, fait savoir la biotech française.



AB Science prévoit d'organiser une conférence virtuelle jeudi à 14h00 afin de présenter plus en détail les premières données cliniques de la combinaison chez ces trois premiers patients.



En attendant, le titre prend aujourd'hui plus de 4,6%, signant l'une des plus forte hausses de l'indice CAC Mid & Small des petites et moyennes valeurs, qui cède au même moment 0,8%



Pour mémoire, la molécule AB8939 a obtenu en avril dernier la désignation de médicament orphelin de la part du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), dans le traitement de la leucémie myéloïde aigue (LMA), mais aussi auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine dans la même indication.