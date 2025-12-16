ABB a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir IPEC, une entreprise technologique britannique dotée de plus de 30 ans d'expertise en diagnostic électrique. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.
Les systèmes de surveillance avancés de l'IPEC suivent les infrastructures électriques critiques 24h/24, utilisant l'IA et des analyses avancées pour prédire les pannes pour des secteurs tels que les centres de données, la santé, les services publics et la fabrication.
Cette acquisition renforce l'engagement d'ABB à préserver la résilience opérationnelle dans les industries les plus critiques du monde.
Stuart Thompson, président de division ABB Electrification Service, a déclaré : " Dans les secteurs critiques, le coût des interruptions est stupéfiant, allant des pertes de revenus de plusieurs millions de dollars dans les centres de données aux risques de sécurité et de fiabilité auxquels sont confrontés les services publics et les hôpitaux. Cette acquisition offre à nos clients l'intelligence diagnostique dont ils ont besoin pour prévenir les pannes avant qu'elles ne se produisent."
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.