ABB a enregistré une forte croissance des commandes

ABB a réalisé un chiffre d'affaires de 9 083 millions de dollars, en croissance de +11 % (+9% en comparable) au 3ème trimestre 2025.



Les commandes sont en hausse de +12 % (+9% en comparable) à 9 143 millions de dollars.



Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation de 1 662 millions de dollars et une marge 18,3 %.



L'EBITA opérationnel ressort à 1 738 millions de dollars et la marge à 19.2%. Le BPA est en progression de 29% à 0,66 $.



Au quatrième trimestre 2025, le groupe s'attend à une croissance comparable du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne à un chiffre, et la marge EBITA opérationnelle devrait s'affaiblir séquentiellement par rapport au troisième trimestre d'environ -150 points de base.



Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe vise un ratio commandes/facturation positif, une croissance du chiffre d'affaires comparable dans le milieu de la fourchette à un chiffre et une marge d'EBITA opérationnel globalement dans la partie supérieure de la fourchette cible à long terme de 16 % à 19 %.



La direction a également annoncé que le directeur financier, Timo Ihamuotila, quittera le comité exécutif à compter du 1er février 2026. Ilsera remplacé par le candidat interne Christian Nilsson, qui a rejoint ABB en 2017 en tant que directeur financier du secteur d'activité Électrification.