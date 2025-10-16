ABB a réalisé un chiffre d'affaires de 9 083 millions de dollars, en croissance de +11 % (+9% en comparable) au 3ème trimestre 2025.
Les commandes sont en hausse de +12 % (+9% en comparable) à 9 143 millions de dollars.
Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation de 1 662 millions de dollars et une marge 18,3 %.
L'EBITA opérationnel ressort à 1 738 millions de dollars et la marge à 19.2%. Le BPA est en progression de 29% à 0,66 $.
Au quatrième trimestre 2025, le groupe s'attend à une croissance comparable du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne à un chiffre, et la marge EBITA opérationnelle devrait s'affaiblir séquentiellement par rapport au troisième trimestre d'environ -150 points de base.
Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe vise un ratio commandes/facturation positif, une croissance du chiffre d'affaires comparable dans le milieu de la fourchette à un chiffre et une marge d'EBITA opérationnel globalement dans la partie supérieure de la fourchette cible à long terme de 16 % à 19 %.
La direction a également annoncé que le directeur financier, Timo Ihamuotila, quittera le comité exécutif à compter du 1er février 2026. Ilsera remplacé par le candidat interne Christian Nilsson, qui a rejoint ABB en 2017 en tant que directeur financier du secteur d'activité Électrification.
Actuellement, Timo J. Ihamuotila occupe le poste de directeur financier d'ABB Ltd. M. Ihamuotila est également membre du conseil d'administration de SoftwareONE AG, SoftwareONE Holding AG et Hitachi ABB Power Grids AG.
Dans le passé, M. Ihamuotila a occupé les postes de directeur financier et vice-président exécutif chez Nokia Oyj et de co-directeur financier, directeur et vice-président exécutif chez Nokia Siemens Networks Oy (une filiale de Nokia Oyj), de directeur des opérations et de la gestion des risques chez Nokia Oyj et de co-directeur financier, directeur et vice-président exécutif chez Nokia Siemens Networks Oy (une filiale de Nokia Oyj), d'analyste chez Kansallis-Osake-Pankki et de vice-président des ventes de produits dérivés nordiques chez Citibank Europe PLC (Royaume-Uni).
Timo J. Ihamuotila a obtenu un diplôme d'études supérieures et un doctorat de l'école de commerce de l'université Aalto.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
