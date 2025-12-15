ABB a été sélectionnée par Vulcan Energy pour fournir l'infrastructure électrique complète de son projet Lionheart dans la vallée du Haut-Rhin, en Allemagne.
Dans le cadre de trois contrats totalisant 46 millions d'euros, ABB sera le principal entrepreneur électrique du projet Lionheart. Le groupe sera responsable de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication, des essais et de la livraison des systèmes électriques.
Des solutions énergétiques intégrées permettront une alimentation électrique pour l'une des premières installations européennes de production de lithium renouvelable.
Le projet de production de 24 000 tonnes de monohydrate d'hydroxyde de lithium (LHM) par an, soutiendra la chaîne d'approvisionnement en expansion des batteries et des véhicules électriques dans la région.
Lionheart aura la capacité suffisante pour environ 500 000 véhicules électriques par an, en plus de 275 GWh de puissance et 560 GWh de chaleur.
" Nous posons les bases d'une chaîne d'approvisionnement européenne en batteries plus solide, contribuant à répondre à la demande croissante de véhicules électriques à un moment crucial de la transition vers une mobilité propre. " a déclaré Björn Jonsson, responsable de la ligne d'affaires mondiale, Mines & Matériaux, division Industries de procédé d'ABB.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.