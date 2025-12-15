ABB a été sélectionnée par Vulcan Energy pour le projet Lionheart en Allemagne

ABB a été sélectionnée par Vulcan Energy pour fournir l'infrastructure électrique complète de son projet Lionheart dans la vallée du Haut-Rhin, en Allemagne.



Dans le cadre de trois contrats totalisant 46 millions d'euros, ABB sera le principal entrepreneur électrique du projet Lionheart. Le groupe sera responsable de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication, des essais et de la livraison des systèmes électriques.



Des solutions énergétiques intégrées permettront une alimentation électrique pour l'une des premières installations européennes de production de lithium renouvelable.



Le projet de production de 24 000 tonnes de monohydrate d'hydroxyde de lithium (LHM) par an, soutiendra la chaîne d'approvisionnement en expansion des batteries et des véhicules électriques dans la région.



Lionheart aura la capacité suffisante pour environ 500 000 véhicules électriques par an, en plus de 275 GWh de puissance et 560 GWh de chaleur.



" Nous posons les bases d'une chaîne d'approvisionnement européenne en batteries plus solide, contribuant à répondre à la demande croissante de véhicules électriques à un moment crucial de la transition vers une mobilité propre. " a déclaré Björn Jonsson, responsable de la ligne d'affaires mondiale, Mines & Matériaux, division Industries de procédé d'ABB.