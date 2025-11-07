Jindal Steel Sohar a modernisé les systèmes de protection de son usine de Sohar en mettant à niveau ses relais de protection avec la technologie avancée Relion®d'ABB.
'La solution clé en main de mise à niveau des relais d'ABB est prête pour une installation directe, remplaçant l'infrastructure vieillissante sans remplacement coûteux de l'appareillage de commutation' indique le groupe.
En tant que plus grand producteur d'acier intégré privé du golfe Persique, Jindal Steel Sohar (JSS) est à l'avant-garde de la modernisation industrielle d'Oman.
Jindal Steel Sohar a une capacité de production annuelle de 2,4 millions de tonnes sur son usine de Sohar. Le groupe a réalisé des plans d'expansion ambitieux soutenus par plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements régionaux.
M. Srinivasan Sankaran, responsable DR chez Jindal Steel Sohar, a déclaré : ' En modernisant nos systèmes de protection grâce à une mise à niveau efficace et rentable, nous avons été en mesure d'améliorer considérablement la fiabilité de nos systèmes de protection tout en assurant une intégration transparente avec notre infrastructure existante et en évitant les temps d'arrêt inutiles'.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
