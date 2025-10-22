ABB annonce avoir renouvelé son accord cadre avec Enedis pour poursuivre la modernisation des réseaux électriques du pays.
Le contrat a été signé et initié au troisième trimestre 2025. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.
Cet accord de cinq ans permet de renforcer le partenariat à long terme entre Enedis et ABB.
Cet accord permet d'avoir le soutient d'Enedis en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience du réseau.
Il s'appuie sur une collaboration éprouvée depuis 2017 pour éliminer progressivement la SF6 du réseau de distribution d'électricité français
Hervé Champenois, Directeur Technique d'Enedis, a commenté : ' Ce renouvellement de l'accord avec ABB reflète notre ambition commune de réduire l'impact environnemental et de soutenir la décarbonation du réseau tout en modernisant et en augmentant la capacité'.
Andrea Estrada Hein, vice-présidente exécutive, Switchgear Business Line, Distribution Solutions, ABB a rajouté ' À mesure que l'électrification s'accélère et que la demande sur le réseau augmente, des partenariats comme celui-ci seront essentiels pour garantir que la transition énergétique de l'Europe soit à la fois fiable et durable. '
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
