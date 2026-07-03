ABB a signé une commande avec Zhejiang Petroleum & Chemical pour livrer des débitmètres électromagnétiques ProcessMaster FEP600 avec connectivité Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) pour une mise à niveau dans un grand complexe de raffinage et de pétrochimie en Chine.
L'installation, située sur la base pétrochimique de Zhoushan sur l'île Yushan, a une capacité totale de raffinage de 40 millions de tonnes par an.
Les débitmètres ProcessMaster d'ABB seront déployés dans une installation de production chimique au sein du complexe. L'installation dispose d'une capacité de production annuelle de 450 000 tonnes d'acide adipique, une matière première clé utilisée pour la production de nylon 66, de plastiques d'ingénierie spécialisés et de polyuréthane.
L'instrumentation Ethernet-APL permettra une transmission de données en temps réel à haute vitesse à travers l'installation.
Les débitmètres surveillent le débit des fluides acides corrosifs et à haute température dans l'usine.
" L'Ethernet APL est de plus en plus la technologie de communication la plus courante dans les applications industrielles avec une sécurité intrinsèque ", a déclaré Jacques Mulbert, président de la division Mesure & Analytique d'ABB.
" Grâce à cette collaboration, nous soutiendrons Zhejiang dans la mise en place d'opérations intelligentes, de diagnostics avancés et de maintenance proactive. "
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.