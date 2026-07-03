ABB a signé un contrat avec Zhejiang Petroleum & Chemical en Chine

ABB a signé une commande avec Zhejiang Petroleum & Chemical pour livrer des débitmètres électromagnétiques ProcessMaster FEP600 avec connectivité Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) pour une mise à niveau dans un grand complexe de raffinage et de pétrochimie en Chine.



L'installation, située sur la base pétrochimique de Zhoushan sur l'île Yushan, a une capacité totale de raffinage de 40 millions de tonnes par an.



Les débitmètres ProcessMaster d'ABB seront déployés dans une installation de production chimique au sein du complexe. L'installation dispose d'une capacité de production annuelle de 450 000 tonnes d'acide adipique, une matière première clé utilisée pour la production de nylon 66, de plastiques d'ingénierie spécialisés et de polyuréthane.



L'instrumentation Ethernet-APL permettra une transmission de données en temps réel à haute vitesse à travers l'installation.



Les débitmètres surveillent le débit des fluides acides corrosifs et à haute température dans l'usine.



" L'Ethernet APL est de plus en plus la technologie de communication la plus courante dans les applications industrielles avec une sécurité intrinsèque ", a déclaré Jacques Mulbert, président de la division Mesure & Analytique d'ABB.



" Grâce à cette collaboration, nous soutiendrons Zhejiang dans la mise en place d'opérations intelligentes, de diagnostics avancés et de maintenance proactive. "