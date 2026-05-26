ABB a signé un partenariat stratégique avec Point Laz, un leader du développement de technologies de surveillance des puits de mine, afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des mines souterraines.
Les deux entreprises exploreront une offre de services intégrée qui incorporera la solution Lazaruss(TM) de Point Laz à la gamme de monte-charges d'ABB.
Aux termes de cet accord, ABB prévoit d'intégrer le scanner 3D Lazaruss(TM) à sa solution ABB Ability(TM) Smart Hoisting 4.0, une suite d'applications numériques évolutive conçue pour optimiser les monte-charges et améliorer ainsi leurs performances et leur fiabilité.
La technologie de scanner 3D de Point Laz est conçue pour optimiser la maintenance des puits, standardiser les inspections selon les normes internationales les plus exigeantes et réduire les temps d'arrêt des puits de mine.
" Les nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir notre solution de levage intelligent ABB Ability(TM) constituent une avancée majeure pour ABB et apportent des avantages considérables au secteur ", a déclaré John Manuell, responsable mondial de l'unité commerciale Levage chez ABB.
" Grâce à l'intégration du scanner 3D Lazaruss(TM) à notre gamme de produits, nous serons en mesure de proposer aux clients du secteur minier une solution novatrice pour identifier en continu et de manière proactive les problèmes de puits et y remédier avant qu'ils ne s'aggravent. "
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.