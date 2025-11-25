ABB annonce la mise en oeuvre d'une stratégie complète d'efficacité énergétique pour le site de production de vaccins de GSK à Tuas South, à Singapour. Le projet permettra d'économiser 615 MWh d'électricité par an, de réduire les émissions de CO2 de 246 tonnes et de générer jusqu'à 130 000 USD d'économies annuelles, dépassant de 25% l'objectif interne de décarbonation.
L'initiative repose sur un audit énergétique global et sur l'installation de 65 moteurs IE5 à ultra-haut rendement associés à des variateurs de vitesse, avec un retour sur investissement estimé à 2,5 ans.
Cette modernisation "a permis de dépasser notre objectif de réduction d'émissions tout en améliorant la fiabilité et les économies", a commenté William Tan, Sustainability Manager chez GSK Tuas Singapore.
L'opération soutient la trajectoire climatique de GSK vers une réduction de 80% des émissions d'ici 2030.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
