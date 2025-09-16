ABB annonce un contrat avec le constructeur sud-coréen Hanwha Ocean pour équiper le premier terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) de Singapour d'un système électrique et de propulsion complet. La solution intégrée comprendra générateurs moyenne tension, tableaux 6,6 kV, moteurs, transformateurs et systèmes de commande à distance.
L'unité flottante de stockage et regazéification (FSRU), d'une capacité de 200 000 m³, sera livrée en 2027 à Mitsui O.S.K. Lines (MOL) et connectée au réseau gazier de Singapour en 2030. Elle sera affrétée sur le long terme par Singapore LNG.
Le projet doit accroître de 50% la capacité d'importation du pays, en complément du terminal terrestre existant à Jurong, et constitue un élément clé de la stratégie de transition énergétique de la cité-État.
Rune Braastad, responsable Marine Systems chez ABB Marine & Ports, souligne que cette coopération avec Hanwha Ocean illustre 'un engagement commun pour l'innovation, la fiabilité et la durabilité'.
ABB alimente le premier terminal GNL flottant de Singapour
Publié le 16/09/2025 à 09:56
Partager
+0,42 %
-3,27 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager