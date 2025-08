ABB améliore la performance carbone de son site italien

ABB annonce que son usine de Santa Palomba, en Italie, a réduit ses émissions de CO2 de 675 tonnes par an grâce à un plan d'action reposant sur les énergies renouvelables, un réseau intelligent et 3 000 panneaux photovoltaïques.



Ce site de la division Smart Buildings produit plus de 16 millions d'appareils par an. Depuis 2019, il fonctionne à 100 % avec de l'électricité renouvelable achetée.



L'outil ABB Ability optimise en temps réel la consommation énergétique. D'ici fin 2025, les chaudières seront remplacées par des pompes à chaleur. Selon Mike Mustapha, président de la division, ce site incarne la stratégie 'Mission to Zero' d'ABB.