ABB annonce de nouvelles options de sécurité pour ses moteurs Gearless Mill Drive (GMD), utilisés dans les mines pour broyer le minerai. L'entreprise ajoute des points d'ancrage certifiés pour le harnais de sécurité et un éclairage LED intégré à l'intérieur des moteurs.
Ces dispositifs facilitent les inspections dans des zones confinées et en hauteur, avec une meilleure visibilité et une protection renforcée contre les chutes.
Selon Julen Fernández, responsable ingénierie à Bilbao, ces ajouts répondent directement aux demandes des clients.
Les nouveaux équipements sont disponibles en standard ou en option, et peuvent aussi être installés sur des moteurs déjà en service.
Les premiers essais ont montré des conditions de travail plus sûres et des contrôles de meilleure qualité, assure ABB.
ABB améliore la sécurité de ses moteurs GMD
Publié le 09/09/2025 à 10:33
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager