ABB fait part de la signature d'un accord visant à céder sa division robotique à SoftBank Group pour une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars, abandonnant ainsi son intention antérieure de faire de cette division une société cotée séparément.
La transaction entre le groupe industriel suisse et la société holding japonaise, soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée entre le milieu et la fin de 2026.
Cette cession se traduira pour ABB par un gain comptable avant impôts non opérationnel d'environ 2,4 MdsUSD, avec un produit en espèces attendu, déduction faite des coûts de transaction, d'environ 5,3 MdsUSD.
La division robotique d'ABB emploie environ 7000 personnes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 MdsUSD en 2024, soit environ 7% du chiffre d'affaires total du groupe, avec une marge d'EBITA opérationnel de 12,1%.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
