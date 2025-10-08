ABB fait part de la signature d'un accord visant à céder sa division robotique à SoftBank Group pour une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars, abandonnant ainsi son intention antérieure de faire de cette division une société cotée séparément.

La transaction entre le groupe industriel suisse et la société holding japonaise, soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée entre le milieu et la fin de 2026.

Cette cession se traduira pour ABB par un gain comptable avant impôts non opérationnel d'environ 2,4 MdsUSD, avec un produit en espèces attendu, déduction faite des coûts de transaction, d'environ 5,3 MdsUSD.

La division robotique d'ABB emploie environ 7000 personnes. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 MdsUSD en 2024, soit environ 7% du chiffre d'affaires total du groupe, avec une marge d'EBITA opérationnel de 12,1%.