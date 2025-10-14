ABB annonce une alliance avec NVIDIA pour accélérer le développement de centres de données IA de nouvelle génération. Concrètement, le partenariat vise à concevoir des solutions électriques innovantes adaptées aux besoins croissants en puissance des charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur l'architecture 800 VDC (courant continu) de NVIDIA.

L'accord prévoit la mise au point de systèmes combinant alimentation moyenne tension avec distribution en courant continu et dispositifs électroniques à semi-conducteurs.

ABB consacre environ 40% de sa recherche en électrification à ces technologies critiques. Ses innovations récentes, telles que le système HiPerGuard (onduleur moyenne tension à semi-conducteurs) et le disjoncteur SACE Infinitus, illustrent son avance dans la distribution électrique pour les centres de données d'IA.

Selon Giampiero Frisio, président d'ABB Electrification, cette collaboration permettra de répondre aux exigences énergétiques croissantes du secteur.