ABB annonce une alliance avec NVIDIA pour accélérer le développement de centres de données IA de nouvelle génération. Concrètement, le partenariat vise à concevoir des solutions électriques innovantes adaptées aux besoins croissants en puissance des charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur l'architecture 800 VDC (courant continu) de NVIDIA.
L'accord prévoit la mise au point de systèmes combinant alimentation moyenne tension avec distribution en courant continu et dispositifs électroniques à semi-conducteurs.
ABB consacre environ 40% de sa recherche en électrification à ces technologies critiques. Ses innovations récentes, telles que le système HiPerGuard (onduleur moyenne tension à semi-conducteurs) et le disjoncteur SACE Infinitus, illustrent son avance dans la distribution électrique pour les centres de données d'IA.
Selon Giampiero Frisio, président d'ABB Electrification, cette collaboration permettra de répondre aux exigences énergétiques croissantes du secteur.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
