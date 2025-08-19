ABB : coopération avec SimGenics dans la simulation nucléaire

Le groupe d'ingénierie suisse ABB a annoncé mardi qu'il allait s'associer à la start-up SimGenics afin de développer des simulateurs destinés au secteur nucléaire en Amérique du Nord.



Aux termes de cet accord de collaboration - qui doit porter sur des systèmes de simulation pour l'entraînement, les tests et la vérification des opérations dans les centrales nucléaires - ABB apportera ses technologies d'automatisation, d'électrification et de digitalisation dédiées aux zones non critiques des installations nucléaires.



Il fournira également un service de support à long terme via son programme de maintenance 'ABB Care', destiné aux exploitants et aux fournisseurs de technologies de réacteurs.



De son côté, SimGenics proposera ses simulateurs, qui inclut des outils d'ingénierie, de formation et de vérification des systèmes de contrôle distribué (DCS), avec l'objectif de développer des modèles dynamiques reproduisant le comportement de différents types de centrales nucléaires.



ABB précise que son système des commandes 'ABB Ability System 800xA' pourra intégrer ces modèles de processus au sein des infrastructures de contrôle, créant ainsi des environnements de simulation réalistes.



L'accord couvre l'ensemble du spectre des technologies nucléaires, des grandes centrales conventionnelles aux petits réacteurs modulaires (SMR) et aux réacteurs modulaires avancés.



Cette coopération intervient alors que les Etats-Unis et le Canada sont en train de mettre en place des cadres réglementaires favorables en vue d'accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire, considérée comme un levier clé pour diversifier le mix énergétique et renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique.