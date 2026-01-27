ABB décroche le contrat de modernisation de la centrale nucléaire de Bruce, au Canada

Le groupe helvétique a obtenu un contrat pluriannuel au Canada afin d'améliorer la fiabilité et la durée de vie de l'un des principaux pôles nucléaires du pays.

ABB annonce avoir été sélectionné par Bruce Power pour moderniser les systèmes d'excitation de huit unités de la centrale nucléaire de Bruce, en Ontario, l'un des plus grands sites de production d'électricité bas carbone du Canada.



Le contrat, enregistré au quatrième trimestre 2025, porte sur le remplacement des équipements existants des centrales Bruce A et Bruce B par la technologie UNITROL 6000 X-power, développée et fabriquée au Canada.



Cette modernisation vise à renforcer la stabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle des unités, contribuant à prolonger leur durée de vie et à garantir une production fiable.



Le projet s'inscrit dans la stratégie canadienne de transition énergétique, alors que le nucléaire représente environ 15% de la production nationale d'électricité et 53% du mix électrique de l'Ontario en 2024.



L'ingénierie et la conception se dérouleront sur les deux prochaines années, avec une livraison des premiers systèmes attendue d'ici fin 2027, en soutien au programme de rénovation des unités 3 à 8 prévu jusqu'en 2033.



Le titre ABB gagne un peu plus de 1% à Zurich ce matin.