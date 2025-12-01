ABB annonce la fourniture de systèmes de propulsion hybride-électrique pour deux ferries de 160 véhicules de Washington State Ferries (WSF), avec une option pour un troisième navire. Les livraisons sont prévues en 2030 et 2031, marquant le début d'un programme d'électrification qui recommande 16 unités d'ici 2040.
Le groupe intégrera des systèmes complets incluant distribution électrique, gestion avancée de l'énergie et automatisation marine, reposant sur la technologie ABB Onboard DC Grid et le système PEMS (Power & Energy Management System).
Chaque ferry embarquera une capacité de stockage de 13,2 mégawattheures, permettant des opérations entièrement électriques sur les courtes liaisons et en port, avec des réductions substantielles de consommation et de coûts opérationnels.