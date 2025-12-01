ABB annonce la fourniture de systèmes de propulsion hybride-électrique pour deux ferries de 160 véhicules de Washington State Ferries (WSF), avec une option pour un troisième navire. Les livraisons sont prévues en 2030 et 2031, marquant le début d'un programme d'électrification qui recommande 16 unités d'ici 2040. Le groupe intégrera des systèmes complets incluant distribution électrique, gestion avancée de l'énergie et automatisation marine, reposant sur la technologie ABB Onboard DC Grid et le système PEMS (Power & Energy Management System). Chaque ferry embarquera une capacité de stockage de 13,2 mégawattheures, permettant des opérations entièrement électriques sur les courtes liaisons et en port, avec des réductions substantielles de consommation et de coûts opérationnels.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
