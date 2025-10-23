ABB annonce avoir remporté un contrat de l'Agence spatiale canadienne pour la phase de conception du projet TICFIRE (Thin Ice Clouds and Far InfraRed Emissions), un imageur infrarouge destiné à l'étude scientifique de la haute atmosphère. Ce dispositif vise à améliorer la modélisation climatique et le suivi environnemental mondial.
La mission HAWC fournira des données essentielles sur les nuages de glace, les aérosols et la vapeur d'eau, contribuant à mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles. Marc Corriveau, directeur général de la division Measurement & Analytics d'ABB Canada, souligne que ce projet s'inscrit dans la mission du groupe de favoriser un avenir plus durable.
Ce contrat consolide la position d'ABB comme leader des instruments optiques satellitaires, avec plus de 40 équipements actuellement en orbite.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
