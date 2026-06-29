ABB devient le porte-drapeau de la candidature de la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2038

ABB devient le porte-drapeau de la candidature de la Suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038.



ABB va rejoindre ainsi le groupe des " porte-drapeaux " du projet, qui compte déjà On et Sunrise.



L'entreprise s'est engagée à hauteur de 20 millions de francs suisses dans la garantie financière assurée par des sociétés privées. Cette garantie serait activée en cas de déficit constaté à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de 2038.



La Suisse est actuellement engagée dans un " dialogue privilégié " avec le Comité international olympique (CIO), ce qui lui confère le droit de développer sa candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038 jusqu'à la fin de l'année 2027.



Avec ce projet, la Suisse deviendrait le premier pays à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver à l'échelle nationale, rompant ainsi avec le modèle traditionnel d'attribution à une ville ou une région unique.



Ce concept décentralisé prévoit des sites d'accueil répartis dans les quatre régions linguistiques du pays, avec un budget financé en grande partie par le secteur privé, tout en bénéficiant du soutien du secteur public.



Peter Voser, président du conseil d'administration d'ABB, a déclaré : " Notre garantie témoigne de notre confiance dans la capacité de la Suisse à organiser des Jeux innovants et tournés vers l'avenir, tirant parti du leadership technologique du pays et de sa beauté naturelle. "



Frédéric Favre, directeur général de " Suisse 2038 ", a déclaré : " Aux côtés des autres porte-drapeaux, la garantie d'ABB apporte une sécurité financière essentielle pour développer un projet économiquement efficient et durable, tout en mettant en valeur l'excellence suisse. "