ABB devient le porte-drapeau de la candidature de la Suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038.
ABB va rejoindre ainsi le groupe des " porte-drapeaux " du projet, qui compte déjà On et Sunrise.
L'entreprise s'est engagée à hauteur de 20 millions de francs suisses dans la garantie financière assurée par des sociétés privées. Cette garantie serait activée en cas de déficit constaté à l'issue des Jeux olympiques et paralympiques de 2038.
La Suisse est actuellement engagée dans un " dialogue privilégié " avec le Comité international olympique (CIO), ce qui lui confère le droit de développer sa candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2038 jusqu'à la fin de l'année 2027.
Avec ce projet, la Suisse deviendrait le premier pays à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver à l'échelle nationale, rompant ainsi avec le modèle traditionnel d'attribution à une ville ou une région unique.
Ce concept décentralisé prévoit des sites d'accueil répartis dans les quatre régions linguistiques du pays, avec un budget financé en grande partie par le secteur privé, tout en bénéficiant du soutien du secteur public.
Peter Voser, président du conseil d'administration d'ABB, a déclaré : " Notre garantie témoigne de notre confiance dans la capacité de la Suisse à organiser des Jeux innovants et tournés vers l'avenir, tirant parti du leadership technologique du pays et de sa beauté naturelle. "
Frédéric Favre, directeur général de " Suisse 2038 ", a déclaré : " Aux côtés des autres porte-drapeaux, la garantie d'ABB apporte une sécurité financière essentielle pour développer un projet économiquement efficient et durable, tout en mettant en valeur l'excellence suisse. "
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.