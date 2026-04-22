L'EBITA opérationnel a progressé de 5 % : il s'est établi à 2 049 millions de dollars (contre 1,95 milliard de dollars).
Les commandes ont atteint un niveau record et ont augmenté de 24 % sur une base comparable, soutenues par les trois secteurs d'activité.
Le groupe enregistre des commandes de 11 298 millions de dollars, en hausse de +32 % (+24% en comparable).
Les prévisions pour 2026 ont été relevées en termes de chiffre d'affaires et de marge, mais restent prudentes quant à la croissance compte tenu de la dynamique récente des commandes, indique Jefferies.
Au deuxième trimestre 2026, le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre un chiffre élevé et un chiffre faible, en glissement annuel. La marge opérationnelle EBITA devrait s'améliorer par rapport à l'année précédente.
Pour l'ensemble de l'année 2026, la direction table sur un ratio commandes/facturation positif et sur une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre un chiffre élevé à un chiffre et un chiffre faible à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle EBITA devrait s'améliorer par rapport à l'année précédente, même en excluant la plus-value immobilière enregistrée au premier trimestre 2026.
" ABB a bien commencé l'année, offrant de meilleures performances commerciales et des commandes records. Nous rehaussons nos attentes de croissance et de marge pour 2026, tout en reconnaissant les risques liés aux incertitudes géopolitiques. " a déclaré Morten Wierod, DG d'ABB.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.