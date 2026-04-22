ABB enregistre des commandes records et relève ses prévisions de croissance pour 2026, le titre gagne +3%

ABB affiche une croissance de +18% de ses revenus à 8 734 millions de dollars au 1er trimestre 2026 (+11% en comparable). Les revenus d'exploitation ressortent à 1 780 millions de dollars.

L'EBITA opérationnel a progressé de 5 % : il s'est établi à 2 049 millions de dollars (contre 1,95 milliard de dollars).



Les commandes ont atteint un niveau record et ont augmenté de 24 % sur une base comparable, soutenues par les trois secteurs d'activité.



Le groupe enregistre des commandes de 11 298 millions de dollars, en hausse de +32 % (+24% en comparable).



Les prévisions pour 2026 ont été relevées en termes de chiffre d'affaires et de marge, mais restent prudentes quant à la croissance compte tenu de la dynamique récente des commandes, indique Jefferies.



Au deuxième trimestre 2026, le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre un chiffre élevé et un chiffre faible, en glissement annuel. La marge opérationnelle EBITA devrait s'améliorer par rapport à l'année précédente.



Pour l'ensemble de l'année 2026, la direction table sur un ratio commandes/facturation positif et sur une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre un chiffre élevé à un chiffre et un chiffre faible à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle EBITA devrait s'améliorer par rapport à l'année précédente, même en excluant la plus-value immobilière enregistrée au premier trimestre 2026.



" ABB a bien commencé l'année, offrant de meilleures performances commerciales et des commandes records. Nous rehaussons nos attentes de croissance et de marge pour 2026, tout en reconnaissant les risques liés aux incertitudes géopolitiques. " a déclaré Morten Wierod, DG d'ABB.